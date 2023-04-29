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Жесткое ДТП на трассе «Иртыш»: стало известно, кто погиб в аварии под Новосибирском

29 апреля 2023, 03:09
Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирской области в ДТП на трассе «Иртыш» погибли 21-летние друзья

Семь человек разбились в ДТП под Новосибирском вечером 28 апреля. Трое из них погибли на месте, четверо пострадали. Подробности аварии рассказали в ГИБДД региона.

Водитель ВАЗ совершил обгон и выехал на встречную полосу, где врезался с автомобилем «Шкода». За рулем иномарки находился 29-летний мужчина, а в салоне 25-летняя девушка с младенцем и 26-летний парень.

Они жители Новосибирска. Получили серьезные травмы и попали в больницу. Ребенка спасло то, что сидел в детском кресле.

«В ДТП погибли водитель ВАЗ, которому был 21 год, а также две его подруги-ровесницы. Они все родом из Барабинска», - сообщила представитель ГИБДД Новосибирской области.

В настоящее время по факту ДТП полицейскими проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.

Жесткое ДТП на трассе «Иртыш»: стало известно, кто погиб в аварии под Новосибирском
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#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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