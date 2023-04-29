Жесткое ДТП на трассе «Иртыш»: стало известно, кто погиб в аварии под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Водитель ВАЗ совершил обгон и выехал на встречную полосу, где врезался с автомобилем «Шкода». За рулем иномарки находился 29-летний мужчина, а в салоне 25-летняя девушка с младенцем и 26-летний парень.
Они жители Новосибирска. Получили серьезные травмы и попали в больницу. Ребенка спасло то, что сидел в детском кресле.
«В ДТП погибли водитель ВАЗ, которому был 21 год, а также две его подруги-ровесницы. Они все родом из Барабинска», - сообщила представитель ГИБДД Новосибирской области.
В настоящее время по факту ДТП полицейскими проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.