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В Новосибирской области запустили «Лаврентьевскую карту» для аспирантов

2 мая 2023, 07:10
Фото: Правительство НСО
«Лаврентьевскую карту» начали раздавать новосибирским аспирантам
Проект «Лаврентьевская карта», аналог «Пушкинской», стартовал в Новосибирской области 1 мая 2023 года. Ее начнут пользоваться аспиранты.

Как рассказала замгубернатора региона Ирина Мануйлова в ходе оперативного заседания, карту раздадут аспирантам вузов в возрасте 23 лет. Это свыше 3000 получателей.

«Пластиковую «Лаврентьевскую карту» выдадут в течение 2 месяцев молодым ученым, аспирантам. После 1 июня выдаваться не будет», - добавил губернатор Андрей Травников.

Известно, что с картой новосибирцы смогут посещать театры, некоторые музеи и другие учреждения культуры. Ее привяжут к карте жителя Новосибирской области.

Отметим, сейчас школьники активно пользуются «Пушкинской картой». Посещают кино, театры и многое другое.

#Алина Шефер#Карта#Ученые#Студенты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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