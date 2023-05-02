В Новосибирской области запустили «Лаврентьевскую карту» для аспирантов

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Как рассказала замгубернатора региона Ирина Мануйлова в ходе оперативного заседания, карту раздадут аспирантам вузов в возрасте 23 лет. Это свыше 3000 получателей.
«Пластиковую «Лаврентьевскую карту» выдадут в течение 2 месяцев молодым ученым, аспирантам. После 1 июня выдаваться не будет», - добавил губернатор Андрей Травников.
Известно, что с картой новосибирцы смогут посещать театры, некоторые музеи и другие учреждения культуры. Ее привяжут к карте жителя Новосибирской области.
Отметим, сейчас школьники активно пользуются «Пушкинской картой». Посещают кино, театры и многое другое.