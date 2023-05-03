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Лицеисты жестко избили первоклассника с особенностями развития в Новосибирске

3 мая 2023, 07:57
Фото: 1MI
Первоклассника с ОВЗ избили в лицее Новосибирска

В Новосибирске лицеисты избили до сотрясения первоклассника с ОВЗ

Ученики биотехнологического лицея №21 в Новосибирске избили 7-летнего мальчика. Ребенок получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел 2 мая. Ребенок пришел домой в слезах и рассказал матери, что его избили. Во время нападения мальчик упал и ударился головой, что привело к рвоте и слабости.

Мама доставила сына в больницу на руках, где ему диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Она также сообщила медикам, что у ребенка есть особенности в развитии.

С ее слов, сын якобы был избит из-за замечания, которое он сделал, глядя на бегающих мальчиков. Родители избивших первоклассника детей признались в драке, но прощения до сих пор не попросили.

Женщина заявила, что намерена написать заявление в полицию 3 мая вечером. Эту историю она рассказала Сиб.фм.

 

#Алина Шефер#Дети#Нападение#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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