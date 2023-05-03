Лицеисты жестко избили первоклассника с особенностями развития в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Инцидент произошел 2 мая. Ребенок пришел домой в слезах и рассказал матери, что его избили. Во время нападения мальчик упал и ударился головой, что привело к рвоте и слабости.
Мама доставила сына в больницу на руках, где ему диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Она также сообщила медикам, что у ребенка есть особенности в развитии.
С ее слов, сын якобы был избит из-за замечания, которое он сделал, глядя на бегающих мальчиков. Родители избивших первоклассника детей признались в драке, но прощения до сих пор не попросили.
Женщина заявила, что намерена написать заявление в полицию 3 мая вечером. Эту историю она рассказала Сиб.фм.