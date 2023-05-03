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В Искитимском районе подожгли дом для зеков

3 мая 2023, 07:16
Фото: precedent.tv
В здании сгорел утеплитель

В Новосибирской области подожгли здание будущего исправцентра для зеков

В деревне Шибково Искитимского района планируется построить исправительный центр для осужденных. Однако местные жители не рады подобному соседству.

Как сообщает precedent.tv, неизвестные уже подожгли здание, в котором может появиться исправительное заведение. По словам местных жимтелей, центры для осужденных хотят открыть в деревне Шибково и в черте города Искитима. Но сельчане опасаются, что заключенные, имеющие право на свободное передвижение, могут выйти в город, посетить магазины, встретиться с людьми, а их поступки окажутся непредсказуемыми.

Люди уже выходили на митинг против строительства исправительных центров, теперь действия стали более радикальными. Пока в здании пострадал только утеплитель, но повторятся ли подобные действия, неизвестно.  Многие считают, что заключенные не только обострят криминогенную обстановку, но и невольно отберут работу у сотрудников «Новосибирской птицефабрики».

При этом в ГУ ФСИН России по Новосибирской области заявили, что окончательное решение по исправительным центрам еще не принято.

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#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#Заключенные#Протесты#Поджог
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