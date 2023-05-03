В Искитимском районе подожгли дом для зеков

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Как сообщает precedent.tv, неизвестные уже подожгли здание, в котором может появиться исправительное заведение. По словам местных жимтелей, центры для осужденных хотят открыть в деревне Шибково и в черте города Искитима. Но сельчане опасаются, что заключенные, имеющие право на свободное передвижение, могут выйти в город, посетить магазины, встретиться с людьми, а их поступки окажутся непредсказуемыми.
Люди уже выходили на митинг против строительства исправительных центров, теперь действия стали более радикальными. Пока в здании пострадал только утеплитель, но повторятся ли подобные действия, неизвестно. Многие считают, что заключенные не только обострят криминогенную обстановку, но и невольно отберут работу у сотрудников «Новосибирской птицефабрики».
При этом в ГУ ФСИН России по Новосибирской области заявили, что окончательное решение по исправительным центрам еще не принято.