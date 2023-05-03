В Искитимском районе подожгли дом для зеков

Как сообщает precedent.tv, неизвестные уже подожгли здание, в котором может появиться исправительное заведение. По словам местных жимтелей, центры для осужденных хотят открыть в деревне Шибково и в черте города Искитима. Но сельчане опасаются, что заключенные, имеющие право на свободное передвижение, могут выйти в город, посетить магазины, встретиться с людьми, а их поступки окажутся непредсказуемыми.