Разбил и ушел за пивОм: новосибирец умудрился протаранить чужую машину

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Как сообщает Сиб.фм, инцидент произошел во дворе на улице Героев Революции. Мужчина с ходу протаранил машину, которая спокойно стояла припаркованная во дворе. Причины агрессии пока неизвестны.
При этом новосибирец воспринял происшедшее с буддистским спокойствием. После повреждения чужого имущества он спокойно поднялся к себе домой и уже на балконе стал пить пиво. О приходе сотрудников ГИБДД и наказании для любителя пенного не сообщается.