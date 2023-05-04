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Разбил и ушел за пивОм: новосибирец умудрился протаранить чужую машину

4 мая 2023, 07:10
Фото: 1MI
Мужчина воспринял инцидент спокойно

Новосибирец разбил чужую машину и ушел пить пиво

В Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП. Мужчина протаранил во дворе чужую машину и сразу же скрылся.

Как сообщает Сиб.фм, инцидент произошел во дворе на улице Героев Революции. Мужчина с ходу протаранил машину, которая спокойно стояла припаркованная во дворе. Причины агрессии пока неизвестны.

При этом новосибирец воспринял происшедшее с буддистским спокойствием. После повреждения чужого имущества он спокойно поднялся к себе домой и уже на балконе стал пить пиво. О приходе сотрудников ГИБДД и наказании для любителя пенного не сообщается.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#ДТП#Пиво
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