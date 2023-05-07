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Published Сегодня, 09:05

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«Друзья толпой пытались отомстить»: мигранта задавили насмерть на ГБШ в Новосибирске

7 мая 2023, 09:05
Фото: 1MI
Иностранца сбили в Новосибирске

В Новосибирске иностранца сбили насмерть на Гусинобродском шоссе

Водитель автобуса сбил насмерть иностранца на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Об этой смертельной аварии рассказали очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло в ночь на 7 мая возле ТЦ «Континент». Мужчина попал под колеса автобуса.

«Парень, на вид мигрант, перебегал дорогу, шатаясь, видимо был пьян. Его сбил автомобиль прямо на глазах у десятка людей. Кто-то достал телефон у него и позвонил родным. В итоге через несколько минут приехала толпа мужчин, хотели наказать водителя. Его спасло появление ДПСников», - рассказала Atas.info свидетельница аварии.

Правоохранителям удалось разогнать толпу. На месте провели следственные действия, расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается.

#Алина Шефер#ДТП#Мигрант#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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