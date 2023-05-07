«Друзья толпой пытались отомстить»: мигранта задавили насмерть на ГБШ в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
ДТП произошло в ночь на 7 мая возле ТЦ «Континент». Мужчина попал под колеса автобуса.
«Парень, на вид мигрант, перебегал дорогу, шатаясь, видимо был пьян. Его сбил автомобиль прямо на глазах у десятка людей. Кто-то достал телефон у него и позвонил родным. В итоге через несколько минут приехала толпа мужчин, хотели наказать водителя. Его спасло появление ДПСников», - рассказала Atas.info свидетельница аварии.
Правоохранителям удалось разогнать толпу. На месте провели следственные действия, расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается.