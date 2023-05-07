В Новосибирске кондукторов автобуса №13 обязали принимать оплату картами

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Жители обращались в Роспотребнадзор и в результате перевозчика привлекли к административной ответственности за отказ принимать безналичные платежи. Однако перевозчик продолжил такую практику.
Пришлось в итоге прибегать к суду. Там рассмотрели дело и вынесли решение в пользу пассажиров.
Перевозчика обязали принимать оплату проезда банковскими картами. Решение вступило в силу.
В Новосибирске очень часто случаются инциденты, когда из автобусов выгоняют детей из-за неоплаты проезда. Недавно высадили из автобуса № 52к 10-летнего мальчика, который не смог расплатиться картой из-за неработающего терминала.