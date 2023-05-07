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В Новосибирске построят новый магазин рядом с автовокзалом-Главным

7 мая 2023, 02:56
Фото: atas.info
Магазин построят у автовокзала в Новосибирске
Магазин на площади более 2,5 тысячи кв. м. будет построен в Новосибирске рядом с автовокзалом-Главным. Разрешение на строительство было выдано мэрией Новосибирска 2 мая.

Судя по документам, подрядчиком возведения объекта выступит ООО «Автовокзал-Главный». К слову, депутат горсовета Новосибирска, Андрей Гудовский, учредитель компании.

В соответствии с данными «Контур.Фокуса», ООО «Автовокзал-Главный» была создана в Новосибирске в 2008 году, и директором компании является Екатерина Стефанова. А Гудовский представляет организации: НРОО «ГОРОД", ООО "Автовокзал-Северный", ООО "Бизнес-Глобал" и другие.

Магазин расположится в одноэтажном здании высотой 7,5 метра и общей площадью застройки земельного участка в размере 3698,8 квадратных метров. Торговая площадь составит 998,32 квадрата.

Объект будет построен на участке возле здания автовокзала вблизи Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна в Дзержинском районе. В конце 2022 года доход ООО "Автовокзал-Главный" составил 158,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 40,9 миллиона рублей.

#Алина Шефер#Автовокзал#Строительство#Магазин#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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