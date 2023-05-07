В Новосибирске построят новый магазин рядом с автовокзалом-Главным

В соответствии с данными «Контур.Фокуса», ООО «Автовокзал-Главный» была создана в Новосибирске в 2008 году, и директором компании является Екатерина Стефанова. А Гудовский представляет организации: НРОО «ГОРОД", ООО "Автовокзал-Северный", ООО "Бизнес-Глобал" и другие.