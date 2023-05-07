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Выстрелы из артиллерийских орудий разбудили и напугали жителей Новосибирска 7 мая

7 мая 2023, 06:28
Фото: atas.info
Артиллерийские залпы напугали новосибирцев

В Новосибирске жители центра города услышали артиллерийские выстрелы

Жители Новосибирска, проживающие в центре мегаполиса, проснулись от громких звуков артиллерийских выстрелов 7 мая. Оказалось, что военные устроили репетицию парада Победы-2023.
«Раздался сначала грохот, аж все затряслось в комнате. Потом что-то задымило и вспышки полетели в стороны. Даже подумали, что это пожар. Благо, как выяснилось, это просто репетиция парада», - рассказали читатели Atas.info.

Ранее власти предупреждали горожан, что на центральных улицах будут готовиться ко Дню Победы. Строем проедет боевая техника, в небе покружат истребители, а потом проверят артиллерийские снаряды.

Первая репетиция парада проходила 5 мая в Новосибирске. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

ТОП-10 фото с репетиции парада Победы в Новосибирске
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#Алина Шефер#День Победы#Парад#Репетиция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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