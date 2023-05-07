Выстрелы из артиллерийских орудий разбудили и напугали жителей Новосибирска 7 мая

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
«Раздался сначала грохот, аж все затряслось в комнате. Потом что-то задымило и вспышки полетели в стороны. Даже подумали, что это пожар. Благо, как выяснилось, это просто репетиция парада», - рассказали читатели Atas.info.
Ранее власти предупреждали горожан, что на центральных улицах будут готовиться ко Дню Победы. Строем проедет боевая техника, в небе покружат истребители, а потом проверят артиллерийские снаряды.
Первая репетиция парада проходила 5 мая в Новосибирске. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.