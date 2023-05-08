Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
О прошедших в колонне «Бессмертного полка» 8 мая новосибирцах написал ngs.ru. Также в программу мероприятия вошел митинг. Как рассказала председатель совета ТОС Надежда Ефремова в 2018 году у школы №115 было принято решение установить стелу Памяти. Возле нее проходят митинги и мероприятия, посвященные Дню Победы, два года подряд здесь проходила акция «Бессмертный полк».
В 2023 году взрослые и дети с портретами воевавших в Великой Отечественной войне родственников прошли по частному сектору, по улицам Корчагина, Морозова и Инюшенской и завершили свой маршрут возложением цветов у стелы Памяти на ул. Бугурусланской, 19 у школы №115. По приблизительным подсчетам в колонне прошли 150 человек.
Перед началом онлайн трансляции акции «Бессмертный полк» 40 мужчин вынесут флаг доблести Новосибирска.