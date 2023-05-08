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Акция «Бессмертный полк» прошла в Новосибирске 8 мая в Октябрьском районе

8 мая 2023, 12:03
Фото: Павел Мирошников / Страница Вконтакте Павла Мирошникова
Бессмертный полк провели в Новосибирске в 2023 году 8 мая
Несмотря на запрет в 2023 году проведения акции «Бессмертный полк» в обычном формате, люди прошли колонной с портретами воевавших родственников накануне Дня Победы 8 мая. Колонная прошла возле школы №115 в Октябрьском районе Новосибирска.

О прошедших в колонне «Бессмертного полка» 8 мая новосибирцах написал ngs.ru. Также в программу мероприятия вошел митинг. Как рассказала председатель совета ТОС Надежда Ефремова в 2018 году у школы №115 было принято решение установить стелу Памяти. Возле нее проходят митинги и мероприятия, посвященные Дню Победы, два года подряд здесь проходила акция «Бессмертный полк».

В 2023 году взрослые и дети с портретами воевавших в Великой Отечественной войне родственников прошли по частному сектору, по улицам Корчагина, Морозова и Инюшенской и завершили свой маршрут возложением цветов у стелы Памяти на ул. Бугурусланской, 19 у школы №115. По приблизительным подсчетам в колонне прошли 150 человек.

40 сильных парней вынесут флаг доблести Новосибирска перед онлайн Бессмертным полком
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Перед началом онлайн трансляции акции «Бессмертный полк» 40 мужчин вынесут флаг доблести Новосибирска.

#Ольга Храмушкина#9 мая#Бессмертный полк#Общество#Культура#Бессмертный полк 2023#Новосибирск
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