В 2023 году взрослые и дети с портретами воевавших в Великой Отечественной войне родственников прошли по частному сектору, по улицам Корчагина, Морозова и Инюшенской и завершили свой маршрут возложением цветов у стелы Памяти на ул. Бугурусланской, 19 у школы №115. По приблизительным подсчетам в колонне прошли 150 человек.