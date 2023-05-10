130 новосибирцев ждали вылета в Кемерово из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Самолет совершил возврат на аэродром вылета по технической причине. Маршрут принадлежит авиакомпании S7(«Сибирь»)», - цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу транспортной прокуратуры.
В результате непредвиденной поломки отлета пришлось ждать 130 пассажирам. Точное время ожидания неизвестно, однако сейчас люди уже находятся на запасном борту. Прокуроры Новосибирской и Кемеровской областей проводят надзорные мероприятия.