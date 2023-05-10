atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Изображение материала

130 новосибирцев ждали вылета в Кемерово из Новосибирска

10 мая 2023, 10:07
Фото: Полина Симакова / atas.info
Вылета ожидали 130 пассажиров

Новосибирский рейс до Кемерова совершил экстренную посадку в Толмачево

В Толмачево экстренно приземлился самолет Новосибирск – Кемерово. Пассажирам пришлось долго ждать вылета.
«Самолет совершил возврат на аэродром вылета по технической причине. Маршрут принадлежит авиакомпании S7(«Сибирь»)», - цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу транспортной прокуратуры.

В результате непредвиденной поломки отлета пришлось ждать 130 пассажирам. Точное время ожидания неизвестно, однако сейчас люди уже находятся на запасном борту. Прокуроры Новосибирской и Кемеровской областей проводят надзорные мероприятия.

Самолет не смог приземлиться в Толмачево из-за собаки на летной полосе
Узнать подробнее
#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Аэропорт Толмачево#Самолет#Задержка рейса
Подпишитесь
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
Сегодня, 07:38
Новосибирцы столпились на входе в метро «Речной вокзал» после салюта 9 мая
Вчера, 16:02
До 23 мая в Новосибирской области продлен запрет на костры и приготовление шашлыков
Сегодня, 03:45
Каким будет лето в Новосибирске в 2023: синоптики назвали самый жаркий месяц
Сегодня, 05:28
В убийстве 17-летней девушки в Искитиме подозревается ее брат: в семье 35 детей
Сегодня, 10:05
Силовики с антидроновыми ружьями защищали Новосибирск от беспилотников
Вчера, 10:33