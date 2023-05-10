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Полицейский из Новосибирска рассказал о длительной командировке в ЛНР

10 мая 2023, 05:10
Фото: 1MI
Новосибирский полицейский рассказал о том, как прожил в ЛНР
Полицейский Анатолий из Новосибирска прошел трехмесячную службу в Луганскую область, где обеспечивал порядок на освобожденных территориях. Он рассказал о том, как провел все эти дни.

В ЛНР Анатолий уехал в конце 2022 года. Дома его ждали родители, жена и ребенок.

Полицейский рассказал НГС, что на передовую тогда никого не отправляли, и его задача в ЛНР в основном сводилась к обнаружению подозрительных лиц. Районы, в которых проходила его служба, находились в хаотической разрухе, много разрушенных зданий, бедности и мало детей.

Все жители этих районов делились на два лагеря: за Украину и за Россию, но враждебности между ними не было. Полицейские занимались обеспечением правопорядка, силовой поддержкой и выявлением диверсионных групп, наводки на которые поступали от граждан. При этом тех, кто разговаривал на украинском языке, они не проверяли.

Со слов Анатолия, его часто преследовало чувство страха. Особенно в дежурство в Новогоднюю ночь. Но все прошло тихо – был комендантский час.

В Беловодском районе, как сообщил полицейский, обстановка постепенно стабилизировалась, люди строили детсады, школы, дома. Только детей там было намного меньше, чем пенсионеров.

Анатолий признался, что его ждет очередная командировка в ЛНР и это не приносит ему радости.

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#Алина Шефер#ЛНР#Новосибирск#Новосибирская область#Зона СВО#Общество
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