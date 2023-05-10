Полицейский из Новосибирска рассказал о длительной командировке в ЛНР

Все жители этих районов делились на два лагеря: за Украину и за Россию, но враждебности между ними не было. Полицейские занимались обеспечением правопорядка, силовой поддержкой и выявлением диверсионных групп, наводки на которые поступали от граждан. При этом тех, кто разговаривал на украинском языке, они не проверяли.