Полицейский из Новосибирска рассказал о длительной командировке в ЛНР

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В ЛНР Анатолий уехал в конце 2022 года. Дома его ждали родители, жена и ребенок.
Полицейский рассказал НГС, что на передовую тогда никого не отправляли, и его задача в ЛНР в основном сводилась к обнаружению подозрительных лиц. Районы, в которых проходила его служба, находились в хаотической разрухе, много разрушенных зданий, бедности и мало детей.
Все жители этих районов делились на два лагеря: за Украину и за Россию, но враждебности между ними не было. Полицейские занимались обеспечением правопорядка, силовой поддержкой и выявлением диверсионных групп, наводки на которые поступали от граждан. При этом тех, кто разговаривал на украинском языке, они не проверяли.
Со слов Анатолия, его часто преследовало чувство страха. Особенно в дежурство в Новогоднюю ночь. Но все прошло тихо – был комендантский час.
В Беловодском районе, как сообщил полицейский, обстановка постепенно стабилизировалась, люди строили детсады, школы, дома. Только детей там было намного меньше, чем пенсионеров.
Анатолий признался, что его ждет очередная командировка в ЛНР и это не приносит ему радости.