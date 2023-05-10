Прокуратура предъявила претензии школьным столовым из-за холодной еды

В десяти школьных столовых Новосибирска прокуроры нашли холодную еду

В Новосибирске проверили школьные столовые на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В ряде мест были выявлены нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.