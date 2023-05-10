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Прокуратура предъявила претензии школьным столовым из-за холодной еды

10 мая 2023, 05:26
Фото: 1MI
Прокуратура проверила школьные столовые

В десяти школьных столовых Новосибирска прокуроры нашли холодную еду

В Новосибирске проверили школьные столовые на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В ряде мест были выявлены нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«В ходе проверки были выявлены нарушения. В связи с ними были внесены представления в МАУ «Комбинат питания», заведующие десяти школ привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства со ссылкой на прокуратуру Заельцовского района.

Основными претензиями со стороны прокуроров были отсутствие маркировки на продуктах, несоблюдение температурного режима и поврежденная посуда. На данный момент все нарушения устранены.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Школы#Столовая#Прокуратура#Проверка
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