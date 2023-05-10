Прокуратура предъявила претензии школьным столовым из-за холодной еды

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
«В ходе проверки были выявлены нарушения. В связи с ними были внесены представления в МАУ «Комбинат питания», заведующие десяти школ привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства со ссылкой на прокуратуру Заельцовского района.
Основными претензиями со стороны прокуроров были отсутствие маркировки на продуктах, несоблюдение температурного режима и поврежденная посуда. На данный момент все нарушения устранены.