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Лучшие фото салюта в Новосибирске в честь Дня Победы 9 мая 2023 - 30 залпов из пушек

10 мая 2023, 01:19
Фото: atas.info
Салют в День Победы 9 мая 2023 в Новосибирске

В Новосибирске прогремел салют в честь Дня Победы 9 мая 2023: фотографии

Празднование Дня Победы 9 мая 2023 завершилось залпами салюта в центре Новосибирска. Как это было, смотрите фото на Atas.info.

Главный салют прогремел на Михайловской набережной в 22:00. Его организовали военные ЦВО.

Из гаубиц произвели 30 залпов фейерверка «Вега» в небо. Это шоу длилось около 15 минут.

 

Фото: atas.info

Также новосибирцы в этот вечер смотрели на салют за НОВАТом, в Академгородке и в Ленинском районе. Залпы там продлились около 5 минут.

После довольные горожане массово двинулась в метро, где создали огромную пробку. Некоторые ушлые ребята даже взбирались по стенам, чтобы обойти толпу.

Новосибирцы столпились на входе в метро «Речной вокзал» после салюта 9 мая
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#Алина Шефер#9 мая#День Победы#Салют#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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