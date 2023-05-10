Лучшие фото салюта в Новосибирске в честь Дня Победы 9 мая 2023 - 30 залпов из пушек

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
Modified Сегодня, 01:55
Updated Сегодня, 01:55
Главный салют прогремел на Михайловской набережной в 22:00. Его организовали военные ЦВО.
Из гаубиц произвели 30 залпов фейерверка «Вега» в небо. Это шоу длилось около 15 минут.
Также новосибирцы в этот вечер смотрели на салют за НОВАТом, в Академгородке и в Ленинском районе. Залпы там продлились около 5 минут.
После довольные горожане массово двинулась в метро, где создали огромную пробку. Некоторые ушлые ребята даже взбирались по стенам, чтобы обойти толпу.