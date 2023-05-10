В Новосибирске видео о поджоге Су-24 на авиазаводе Чкалова оказалось фейком

По словам эксперта, ролик подвергся качественной обработке. На нем действительно были видны языки пламени возле самолета, но, когда поджигатель отбегает, огонь уже потух. Помимо этого, видно, что рядом находится Миг-29, который никак не может быть на территории завода Чкалова, куда входит именно предприятие «Сухой».