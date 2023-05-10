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В Новосибирске видео о поджоге Су-24 на авиазаводе Чкалова оказалось фейком

10 мая 2023, 01:32
Фото: Telegram-канал «Новосибирь»
Видео о сгоревшем Су-24 на авиационном заводе имени Чкалова в Новосибирске распространилось в соцсетях. Однако источник канала «Война с фейками» разобрал кадры и опроверг это утверждение.

По словам эксперта, ролик подвергся качественной обработке. На нем действительно были видны языки пламени возле самолета, но, когда поджигатель отбегает, огонь уже потух. Помимо этого, видно, что рядом находится Миг-29, который никак не может быть на территории завода Чкалова, куда входит именно предприятие «Сухой».

Представитель завода сообщил, что не было зафиксировано никаких происшествий на территории компании. Кроме того, он отметил, что очень трудно попасть на эту территорию посторонним лицам.

Власти Новосибирской области разместили разъяснение в своем Telegram-канале «Новосибирь», чтобы пресечь распространение фейковых новостей.

Стало известно, кто запустил самодельный дрон на авиазаводе Чкалова в Новосибирске
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Напомним, ранее на территории авиазавода им. Чкалова в Новосибирске нашли БПЛА с камерой. Позже выяснилось, кто его запустил.

#Алина Шефер#Общество#Самолет#Авиазавод#Новосибирск#Новосибирская область
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