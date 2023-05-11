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Соседи, спите спокойно: новосибирец 17 лет хранил дома четыре боевые гранаты РГД-5

11 мая 2023, 09:13
Фото: atas.info
Гранаты хранил у себя дома новосибирец и попал под суд

В Новосибирске мужчина 17 лет хранил дома четыре боевые гранаты РГД-5

Житель Новосибирска Андрей Звеков был признан виновным в незаконном хранении гранат РГД-5 у себя дома. Об этом сообщается в картотеке Советского районного суда.

В ходе судебного заседания мужчине вынесли приговор сроком на 3,5 года условно и выписали штраф в размере 40 000 рублей. По подсчетам следствия, мужчина хранил боеприпасы и взрывные устройства в своем доме на протяжении 17 лет.

«Это были четыре боевые ручные наступательные гранаты РГД-5, девятнадцать тротиловых шашек, промышленно изготовленное пластичное взрывное вещество на основе гексогена и одна боевая ручная оборонительная граната Ф-1. Никакой информации не сообщается о том, зачем мужчине понадобились эти боеприпасы и взрывные устройства – это осталось загадкой для правоохранительных органов», - уточнили представители суда.

Напомним, ранее другой сибиряк подорвался на гранате и погиб. Эта трагедия произошла у реки возле улицы Агафонова в Куйбышеве Новосибирской области 25 апреля текущего года.

Под Новосибирском молодой мужчина подорвался на гранате
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#Суд#Граната#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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