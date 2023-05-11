Соседи, спите спокойно: новосибирец 17 лет хранил дома четыре боевые гранаты РГД-5

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В ходе судебного заседания мужчине вынесли приговор сроком на 3,5 года условно и выписали штраф в размере 40 000 рублей. По подсчетам следствия, мужчина хранил боеприпасы и взрывные устройства в своем доме на протяжении 17 лет.
«Это были четыре боевые ручные наступательные гранаты РГД-5, девятнадцать тротиловых шашек, промышленно изготовленное пластичное взрывное вещество на основе гексогена и одна боевая ручная оборонительная граната Ф-1. Никакой информации не сообщается о том, зачем мужчине понадобились эти боеприпасы и взрывные устройства – это осталось загадкой для правоохранительных органов», - уточнили представители суда.
Напомним, ранее другой сибиряк подорвался на гранате и погиб. Эта трагедия произошла у реки возле улицы Агафонова в Куйбышеве Новосибирской области 25 апреля текущего года.