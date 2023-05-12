Стоит отметить, что изначально чемпионат мира по хоккею должен был пройти в России, а принимающим городом был выбран Санкт-Петербург. Однако с началом специальной военной операции на Украине страну отстранили от участия, а также приостановили ее членство в Международной федерации хоккея.