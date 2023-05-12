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Хоккей Чемпионат мира 2023: Латвия – Канада, где смотреть матч 12 мая

12 мая 2023, 03:07
Фото: pxhere.com
Во втором матче сойдутся Латвия и Канада
12 мая в Риге и Тампере начнется чемпионат мира по хоккею. Уже в первый день соревнований играют сборные Латвии и Канады. О том, во сколько смотреть трансляцию – в материале Atas.info.

По результатам жеребьевки Латвию и Канаду «посеяли» в группу В чемпионата. Соревнование пройдет в латвийской столице на стадионе «Арена Рига». До этого на площадке встретятся сборные Чехии и Словакии.

Второй матч чемпионата мира намечен на 20.20  по московскому времени (00.20 по времени Новосибирска). Посмотреть соревнования новосибирцы могут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Страна», которые будут вести прямую трансляцию спортивного события.

Стоит отметить, что изначально чемпионат мира по хоккею должен  был пройти в России, а принимающим городом был выбран Санкт-Петербург. Однако с началом специальной военной операции на Украине страну отстранили от участия, а также приостановили ее членство в Международной федерации хоккея.

Хоккей Чемпионат мира 2023: Словакия – Чехия, где смотреть матч 12 мая
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#Новосибирск#Спорт#Александр Ляхов#Хоккей#Чемпионат#Чемпионат мира#Смотреть#Россия
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