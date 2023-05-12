Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
По результатам жеребьевки Латвию и Канаду «посеяли» в группу В чемпионата. Соревнование пройдет в латвийской столице на стадионе «Арена Рига». До этого на площадке встретятся сборные Чехии и Словакии.
Второй матч чемпионата мира намечен на 20.20 по московскому времени (00.20 по времени Новосибирска). Посмотреть соревнования новосибирцы могут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Страна», которые будут вести прямую трансляцию спортивного события.
Стоит отметить, что изначально чемпионат мира по хоккею должен был пройти в России, а принимающим городом был выбран Санкт-Петербург. Однако с началом специальной военной операции на Украине страну отстранили от участия, а также приостановили ее членство в Международной федерации хоккея.