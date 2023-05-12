Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
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Updated Сегодня, 03:38
Чехия и Словакия находятся в группе В чемпионата. Сам матч пройдет в Риге на стадионе «Арена Рига». В этот же день и на том же самом месте состоятся соревнования между Латвией и Канадой.
Первый матч чемпионата мира намечен на 16.15 по московскому времени (20.15 по времени Новосибирска). Посмотреть соревнования новосибирцы могут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Страна», которые будут вести прямую трансляцию спортивного события.
Стоит отметить, что изначально чемпионат мира по хоккею должна была принимать Россия, а принимающим городом был выбран Санкт-Петербург. Однако с началом специальной военной операции на Украине страну отстранили от участия, а также приостановили ее членство в Международной федерации хоккея.