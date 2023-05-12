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Хоккей Чемпионат мира 2023: Словакия – Чехия, где смотреть матч 12 мая

12 мая 2023, 02:24
Фото: 1MI
Первыми на чемпионате мира по хоккею 2023 сойдутся Чехия и Словакия
12 мая в Риге и Тампере начнется чемпионат мира по хоккею. Одним из первых соревнований в сетке чемпионата станет матч Словакия – Чехия. Рассказываем, во сколько смотреть трансляцию по московскому времени и в Новосибирске.

Чехия и Словакия находятся в группе В чемпионата. Сам матч пройдет в Риге на стадионе «Арена Рига». В этот же день и на том же самом месте состоятся соревнования между Латвией и Канадой.

Первый матч чемпионата мира намечен на 16.15 по московскому времени (20.15 по времени Новосибирска). Посмотреть соревнования новосибирцы могут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Страна», которые будут вести прямую трансляцию спортивного события.

Стоит отметить, что изначально чемпионат мира по хоккею должна была принимать Россия, а принимающим городом был выбран Санкт-Петербург. Однако с началом специальной военной операции на Украине страну отстранили от участия, а также приостановили ее членство в Международной федерации хоккея.

Хоккей Чемпионат мира 2023: Латвия – Канада, где смотреть матч 12 мая
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#Спорт#Новосибирск#Александр Ляхов#Хоккей#Чемпионат#Чемпионат мира#Смотреть#Россия
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