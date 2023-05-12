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В Новосибирске родители пожаловались на буйного ученика школы

12 мая 2023, 05:56
Фото: 1MI
Ученика-хулигана одной из школ Новосибирска продолжат обучать по индивидуальному плану. Ранее на ребенка пожаловались родители детскому омбудсмену Надежде Болтенко.

В одной из школ города Новосибирск прошло заседание экспертного совета по вопросам конфликтных ситуаций. Родители обратились к аппарату со словами о том, что одноклассник их детей срывает уроки, матерится и выкладывает в социальных сетях фотографии с непристойными надписями.

В классе возникла сложная психоэмоциональная обстановка для самого дебошира и других учеников, при этом его родители отказались от перевода на домашнее обучение. Эту ситуацию обсудили на днях эксперты, включая главврача городского детского психоневрологического диспансера, замначальника департамента образования местной администрации, а также представителей отдела ПДН.

«По итогам заседания выработан индивидуальный план обучения для ребенка, приняты меры по социализации и приняты другие решения для создания благоприятной обстановки в образовательном учреждении», - написала Болтенко в своем телеграм-канале.

Напомним, сейчас сложная конфликтная ситуация продолжается в гимназии №10 в Новосибирске, где бастует целый третий класс, кроме одной ученицы. Родители заявляют, что именно мама девочки спровоцировала этот скандал – она якобы обижает учительницу. Конец формы

 

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#Алина Шефер#Школа#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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