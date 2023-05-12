В Новосибирске родители пожаловались на буйного ученика школы

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В одной из школ города Новосибирск прошло заседание экспертного совета по вопросам конфликтных ситуаций. Родители обратились к аппарату со словами о том, что одноклассник их детей срывает уроки, матерится и выкладывает в социальных сетях фотографии с непристойными надписями.
В классе возникла сложная психоэмоциональная обстановка для самого дебошира и других учеников, при этом его родители отказались от перевода на домашнее обучение. Эту ситуацию обсудили на днях эксперты, включая главврача городского детского психоневрологического диспансера, замначальника департамента образования местной администрации, а также представителей отдела ПДН.
«По итогам заседания выработан индивидуальный план обучения для ребенка, приняты меры по социализации и приняты другие решения для создания благоприятной обстановки в образовательном учреждении», - написала Болтенко в своем телеграм-канале.
Напомним, сейчас сложная конфликтная ситуация продолжается в гимназии №10 в Новосибирске, где бастует целый третий класс, кроме одной ученицы. Родители заявляют, что именно мама девочки спровоцировала этот скандал – она якобы обижает учительницу. Конец формы
Забастовка длится уже больше двух недель, дети обучаются онлайн. Уже даже сменили директора.