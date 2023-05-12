В Новосибирске родители пожаловались на буйного ученика школы

В классе возникла сложная психоэмоциональная обстановка для самого дебошира и других учеников, при этом его родители отказались от перевода на домашнее обучение. Эту ситуацию обсудили на днях эксперты, включая главврача городского детского психоневрологического диспансера, замначальника департамента образования местной администрации, а также представителей отдела ПДН.