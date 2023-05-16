Черемуха зацвела в Новосибирске: почему она сулит по приметам заморозки и дожди летом

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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«Черемуха не везде еще зацвела. В городе этом могло уже произойти так, как там теплее, а в пригороде еще цветы не распустились. Опозданий по срокам не было, она обычно так и цветет, начиная после майских праздников и вплоть до конца мая может, до последней декады», - пояснил Atas.info сибирский садовод Лев Яковлев.
В народе издавна поговаривают, что цветение черемухи означает приход скорых заморозков. И судя по прогнозам синоптиков эта примета работает – уже 17 и 18 мая в области ночью похолодает до -5 градусов.
«Приметы придумывают люди, которые наблюдают за природой и жизнью. Вот я думаю они и узнали таким методом, что черемуха хорошо цветет в холодные дни, ягоды быстрее появляются. Если уже цветы распустились у утру, значит по ночам бывают заморозки», - предположил собеседник.
Отметим, также народные приметы гласят, что если черемуха зацветет раньше, то лето будет жарким. А если цветы имеют разные оттенки – лето обещает быть дождливым.