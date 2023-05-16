Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
«Если откровенно, то я хотел бы поучаствовать в избирательной компании этого года» — сказал в разговоре с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Травников.
Путин поддержал выдвижение кандидатуры Травникова на второй срок, отметив, что «не бывает такого, чтобы все и всегда у всех получалось, но в целом, и вы и те люди, которых привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом, определяете правильно направление развития, и добиваетесь результата в поставленных задачах».
Кроме того, Андрей Травников рассказал о стабильной ситуации в экономике, и о том, что отрасли, которые показали свой рост в прошлом году, продолжают расти.
О желании баллотироваться на второй срок Андрей Травников заявлял в апреле, во время сегодняшней видеоконференции он получил поддержку этого решения от главы государства.