Путин поддержал выдвижение кандидатуры Травникова на второй срок, отметив, что «не бывает такого, чтобы все и всегда у всех получалось, но в целом, и вы и те люди, которых привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом, определяете правильно направление развития, и добиваетесь результата в поставленных задачах».