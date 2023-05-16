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Путин по видеосвязи поддержал выдвижение Андрея Травникова на второй срок

16 мая 2023, 16:35
Фото: nso.ru
Андрей Травников - губернатор Новосибирской области с 2017 года.

Путин поддержал выдвижение Травникова на пост губернатора Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил по видеосвязи с Президентом Владимиром Путиным экономическую ситуацию, а также сообщил, что хотел бы принять участие в предстоящих выборах.

«Если откровенно, то я хотел бы поучаствовать в избирательной компании этого года» — сказал в разговоре с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Травников.

Путин поддержал выдвижение кандидатуры Травникова на второй срок, отметив, что «не бывает такого, чтобы все и всегда у всех получалось, но в целом, и вы и те люди, которых привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом, определяете правильно направление развития, и добиваетесь результата в поставленных задачах».

Кроме того, Андрей Травников рассказал о стабильной ситуации в экономике, и о том, что отрасли, которые показали свой рост в прошлом году, продолжают расти.

Глава Новосибирской области Травников заявил о желании баллотироваться на второй срок
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О желании баллотироваться на второй срок Андрей Травников заявлял в апреле, во время сегодняшней видеоконференции он получил поддержку этого решения от главы государства. 

#Ольга Храмушкина#Губернатор Травников#Президент#Общество#Политика#Экономика#Новосибирская область#Новосибирск#Андрей Травников#Владимир Путин
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