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В Новосибирске начали судить семью за похищение 18-летней родственницы из-за квартиры

16 мая 2023, 02:17
Фото: 1MI
В Новосибирске судят семью, похитившую родственницу
Судебный процесс по делу о похищении 18-летней девушки семьей начался в Новосибирске. Родные из Самары якобы пытались заставить ее отказаться от наследства.

Девушку насильно увезли из столицы Сибири в Самару, где удерживали в двухэтажном доме несколько дней. Требовали подписать отказ на квартиру.

По версии следствия, к похищению причастны родная мать и бабушка жертвы, отчим, дядя и частный детектив, нанятый семьей для слежения за девушкой. Бабушка была помещена под домашний арест в силу возраста.

 

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Всем участникам процесса предъявляются статьи по похищению, вымогательству, грабежу и разбою. Предполагается, что мать разработала план похищения дочери летом 2021 года ради наследства. Она заявляла на суде, что девочка является единственным ребенком в семье и ей ничего не нужно.

После того, как девушка уехала в лагерь, чтобы работать вожатой, матери не удалось связаться с ней. Она нашла детектива и узнала о том, что дочь живёт со взрослой женщиной.

Подсудимые сделали первую попытку похищения девушки в октябре 2021 года, которая не привела к успеху, затем провели операцию опять в марте 2022 года. На этот раз план сработал. Подозреваемых задержали в Самаре, но все отрицают свою вину, пишет НГС.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Похищение#Семья
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