В Новосибирске начали судить семью за похищение 18-летней родственницы из-за квартиры

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
Девушку насильно увезли из столицы Сибири в Самару, где удерживали в двухэтажном доме несколько дней. Требовали подписать отказ на квартиру.
По версии следствия, к похищению причастны родная мать и бабушка жертвы, отчим, дядя и частный детектив, нанятый семьей для слежения за девушкой. Бабушка была помещена под домашний арест в силу возраста.
Всем участникам процесса предъявляются статьи по похищению, вымогательству, грабежу и разбою. Предполагается, что мать разработала план похищения дочери летом 2021 года ради наследства. Она заявляла на суде, что девочка является единственным ребенком в семье и ей ничего не нужно.
После того, как девушка уехала в лагерь, чтобы работать вожатой, матери не удалось связаться с ней. Она нашла детектива и узнала о том, что дочь живёт со взрослой женщиной.
Подсудимые сделали первую попытку похищения девушки в октябре 2021 года, которая не привела к успеху, затем провели операцию опять в марте 2022 года. На этот раз план сработал. Подозреваемых задержали в Самаре, но все отрицают свою вину, пишет НГС.