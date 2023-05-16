В Новосибирске начали судить семью за похищение 18-летней родственницы из-за квартиры

Подсудимые сделали первую попытку похищения девушки в октябре 2021 года, которая не привела к успеху, затем провели операцию опять в марте 2022 года. На этот раз план сработал. Подозреваемых задержали в Самаре, но все отрицают свою вину, пишет НГС.