Туристы нашли 300-летний артефакт на месте «Сибирской Атлантиды»

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Рассказывая о находке, гиды поделились информацией, что это ядро от пушки-пищали. Они использовались на вооружении в Бердском остроге, оборонительной крепости, ознаменовавшей начало поселения старого Бердска, который позже превратился в текущий город Бердск.
Обычно подобные находки на месте «Сибирской Атлантиды» раз за разом встречаются редко. Ранее там были обнаружены ножницы, монеты, топоры, утюги и даже человеческие кости, но наиболее распространенными оставались гвозди, скобы или лошадиные зубы.
Напомним, ранее ученые из Новосибирска нашли поселение возрастом 2 800 лет в регионе в ходе раскопок у Горловского угольного месторождения. Это поселение относятся к периоду поздней бронзы и начала раннего железного века.