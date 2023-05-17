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Туристы нашли 300-летний артефакт на месте «Сибирской Атлантиды»

17 мая 2023, 02:32
Фото: ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ: туризм-экскурсии-путешествия/ВК
Уникальный артефакт откопали в старом Бердске
Туристы и экскурсоводы, находящиеся на месте старого Бердска (затопленного в конце 1950-х годов), обнаружили уникальный артефакт возрастом 300 лет. Об этом сообщает группа «ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ: туризм-экскурсии-путешествия» в социальной сети «ВКонтакте»

Рассказывая о находке, гиды поделились информацией, что это ядро от пушки-пищали. Они использовались на вооружении в Бердском остроге, оборонительной крепости, ознаменовавшей начало поселения старого Бердска, который позже превратился в текущий город Бердск.

Обычно подобные находки на месте «Сибирской Атлантиды» раз за разом встречаются редко. Ранее там были обнаружены ножницы, монеты, топоры, утюги и даже человеческие кости, но наиболее распространенными оставались гвозди, скобы или лошадиные зубы.

Напомним, ранее ученые из Новосибирска нашли поселение возрастом 2 800 лет в регионе в ходе раскопок у Горловского угольного месторождения. Это поселение относятся к периоду поздней бронзы и начала раннего железного века.

Древнее поселение возрастом 2 800 лет нашли ученые при раскопках под Новосибирском
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#Общество#Раскопки#Туристы#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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