Туристы нашли 300-летний артефакт на месте «Сибирской Атлантиды»

Обычно подобные находки на месте «Сибирской Атлантиды» раз за разом встречаются редко. Ранее там были обнаружены ножницы, монеты, топоры, утюги и даже человеческие кости, но наиболее распространенными оставались гвозди, скобы или лошадиные зубы.