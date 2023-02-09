Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:41
Раскопки проводились на месте Горловского угольного месторождения учеными из Института археологии и этнографии СО РАН. Их начали, чтобы памятники не были уничтожены во время освоений территорий.
В ходе раскопок, было обнаружено поселение, возраст которого не менее 2 800 лет. Памятники относят к эпохе поздней бронзы и перехода к раннему железному веку.
Также в 2022 году раскопки велись в Мошковском и Чановском районах. В Чанах нашли две могилы: в них похоронены два человека с конями. Кроме того, в раскопках было найдено погребение женщины с украшениями и бронзовым зеркалом.