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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:41

Древнее поселение возрастом 2 800 лет нашли ученые при раскопках под Новосибирском

9 февраля 2023, 05:40
Фото: 1MI
Раскопки проводились в 2022 году
Ученые нашли поселение возрастом 2 800 лет во время раскопок в Новосибирской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС ученый секретарь отдела спасательных археологических работ института СО РАН Антон Выборнов.

Раскопки проводились на месте Горловского угольного месторождения учеными из Института археологии и этнографии СО РАН. Их начали, чтобы памятники не были уничтожены во время освоений территорий.

В ходе раскопок, было обнаружено поселение, возраст которого не менее 2 800 лет. Памятники относят к эпохе поздней бронзы и перехода к раннему железному веку.

Также в 2022 году раскопки велись в Мошковском и Чановском районах. В Чанах нашли две могилы: в них похоронены два человека с конями. Кроме того, в раскопках было найдено погребение женщины с украшениями и бронзовым зеркалом.

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#Эмилия Губарева#Ученые#Город#Новосибирская область
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