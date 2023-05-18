Бывшему главе «Вектора» грозит дело за растрату

Как сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Алексея Гавришева, в отношении бывшего руководителя «Вектора» могут возбудить уголовное дело о растрате или хищении казенных средств. В этом случае новосибирцу грозит до десяти лет лишения свободы.