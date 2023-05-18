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Бывшему главе «Вектора» грозит дело за растрату

18 мая 2023, 12:12
Фото: 1MI
Новосибирцу грозит до десяти лет лишения свободы

Бывшему главе новосибирского «Вектора» грозит дело за растрату

Экс-директор научного центра «Вектор» в Новосибирске Ринат Максютов может пойти под суд. Это связано с возможной растратой казенных средств.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Алексея Гавришева, в отношении бывшего руководителя «Вектора» могут возбудить уголовное дело о растрате или хищении казенных средств. В этом случае новосибирцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что Рината Максютова могли уволить за служебный роман с подчиненной. Девушка почти не появлялась на работе, но занимала высокую должность. Это вызвало закономерное недовольство сотрудников «Вектора».
 

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Хищения#Уголовное дело
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