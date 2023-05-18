Бывшему главе «Вектора» грозит дело за растрату

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Как сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Алексея Гавришева, в отношении бывшего руководителя «Вектора» могут возбудить уголовное дело о растрате или хищении казенных средств. В этом случае новосибирцу грозит до десяти лет лишения свободы.
Стоит напомнить, что Рината Максютова могли уволить за служебный роман с подчиненной. Девушка почти не появлялась на работе, но занимала высокую должность. Это вызвало закономерное недовольство сотрудников «Вектора».