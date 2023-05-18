Директор фирмы в Новосибирске пыталась незаконно вывести 6 млн рулей из страны

Обской городской суд Новосибирска установил, что в марте 2022 года руководительница без декларирования пыталась провести через таможенную границу ЕАЭС более 6 млн рублей и 382 тыс. тенге Республики Казахстан. Эта сумма значительно превысило разрешенную для вывоза из страны.