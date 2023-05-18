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Директор фирмы в Новосибирске пыталась незаконно вывести 6 млн рулей из страны

18 мая 2023, 02:05
Фото: 1MI
В Новосибирске осудили директрису компании-контрабандистку
Директора коммерческой организации в Новосибирске осудили по делу о контрабанде наличных средств. Женщина пыталась вывести за границу более 6 млн рублей.

Обской городской суд Новосибирска установил, что в марте 2022 года руководительница без декларирования пыталась провести через таможенную границу ЕАЭС более 6 млн рублей и 382 тыс. тенге Республики Казахстан. Эта сумма значительно превысило разрешенную для вывоза из страны.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил директора к штрафу в размере более 466 тыс. рублей и конфискации контрабандированных денежных средств в доход государства.

Напомним, ранее таможенники задержали в аэропорту туристок, которые хотели ввести в Новосибирск из Шри-Ланки огромные морские раковины.

Две туристки пытались провезти морские раковины из Шри-Ланки в Новосибирск
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Таможня#Контрабанда
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