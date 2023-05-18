Директор фирмы в Новосибирске пыталась незаконно вывести 6 млн рулей из страны

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
Обской городской суд Новосибирска установил, что в марте 2022 года руководительница без декларирования пыталась провести через таможенную границу ЕАЭС более 6 млн рублей и 382 тыс. тенге Республики Казахстан. Эта сумма значительно превысило разрешенную для вывоза из страны.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил директора к штрафу в размере более 466 тыс. рублей и конфискации контрабандированных денежных средств в доход государства.
Напомним, ранее таможенники задержали в аэропорту туристок, которые хотели ввести в Новосибирск из Шри-Ланки огромные морские раковины.