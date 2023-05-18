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В Искитиме похоронили Владимира Зеленского

18 мая 2023, 10:01
Фото: ВК / АСТ-54
В Искитиме появилось надгробие Владимира Зеленского

В Искитиме появилось надгробие Владимира Зеленского

В Искитиме появилось фейковое надгробие президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.
«В Искитиме подготовили подарок к возможному приезду президента Украины Владимира Зеленского», - сообщается в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Необычное происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Ну а что, хоть и черный юмор не особо смешон, конечно, но все же там ему и место», - отметил пользователь под ником Владимир Великолепный. «Сильно шикарный памятник,его надо как пса захоронить», - заявил новосибирец под псевдонимом Макс Кулик. «Нормально», - написал Семен Тугарин.

Причины появления и месторасположение надгробия на данный момент неизвестны.

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#Общество#Искитим#Александр Ляхов#Соцсети#Кладбище
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