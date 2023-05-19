Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
«На время проведения Крестного хода в Новосибирске 21 мая вводятся временные ограничения движения транспортных средств и меняются схемы движения общественного транспорта на центральных улицах правобережья», - сообщается на официальном сайте администрации города Новосибирска.
Согласно релизу новосибирской мэрии, с 12.00 до 13.00 дня будет перекрыто движение транспортных средств на улице Гоголя (участок «Площадь Лунинцев – улица Мичурина». Также будет закрыт Красный проспект (участок «улица Писарева – улица Колыванская), улица Крылова (участок «улица Советская – улица Мичурина»), улица Фрунзе (участок «улица Советская – улица Мичурина»), улица Орджоникидзе (участок «улица Мичурина – Вокзальная магистраль»), Вокзальная магистраль (участок «улица Орджоникидзе – проспект Димитрова»), улица Советская ( участок «Красный проспект – улица Спартака»), Октябрьская магистраль (участок «Красный проспект – улица Кирова»), а также нечетная сторона улицы Кирова (участок «Октябрьская магистраль – улица Восход»).