atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Изображение материала

Какие улицы закроют на время крестного хода в Новосибирске 21 мая

19 мая 2023, 11:51
Фото: 1MI
Крестный ход в Новосибирске пройдет 21 мая
21 мая в Новосибирске пройдет торжественный крестный ход. В связи с этим будет ограничено движение транспорта и закроют часть улиц. О том, какие улицы будут перекрыты – в материале Atas.info.

«На время проведения Крестного хода в Новосибирске 21 мая вводятся временные ограничения движения транспортных средств и меняются схемы движения общественного транспорта на центральных улицах правобережья», - сообщается на официальном сайте администрации города Новосибирска.

Согласно релизу новосибирской мэрии, с 12.00 до 13.00 дня будет перекрыто движение транспортных средств на улице Гоголя (участок «Площадь Лунинцев – улица Мичурина». Также будет закрыт Красный проспект (участок «улица Писарева – улица Колыванская), улица Крылова (участок «улица Советская – улица Мичурина»), улица Фрунзе (участок «улица Советская – улица Мичурина»), улица Орджоникидзе (участок «улица Мичурина – Вокзальная магистраль»), Вокзальная магистраль (участок «улица Орджоникидзе – проспект Димитрова»), улица Советская ( участок «Красный проспект – улица Спартака»), Октябрьская магистраль (участок «Красный проспект – улица Кирова»), а также нечетная сторона улицы Кирова (участок «Октябрьская магистраль – улица Восход»).

#Город#Новосибирск#Александр Ляхов#Крестный ход#Ограничения#Религия#Церковь#Мэрия Новосибирска
Подпишитесь
В Новосибирской области стали рассылать повестки на военные сборы
Вчера, 05:42
Новосибирцам назвали города в Турции, куда лучше не ездить после выборов президента
16 мая 07:51
Отключения горячей воды 18 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц
17 мая 22:56
Роман с подчиненной мог стать причиной увольнения гендиректора «Вектор»
Вчера, 03:11
Устали ждать: новосибирцы сами соорудили ступеньки на лестнице у Речного вокзала
Вчера, 02:42
В Новосибирске построят 43-этажный небоскреб на улице Ипподромской
Вчера, 04:00