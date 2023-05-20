Почему канадцы получают в «Сибири» 60 миллионов? Объяснил эксперт

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В беседе с Сиб.фм эксперт отметил, что Тревор Мерфи является не только одним из самых результативных защитников Континентальной хоккейной лиги и игроков «Сибири», но и легионер с отличным знанием русского языка. Умение находить общий язык с партнерами по игре и приводит к отличным результатам и достойному уровню игры.
Кроме того, Тревор Мерфи отлично сработался с Тейлором Беком и уже долгое время играет с ним в одной бригаде большинства. Отличное понимание ими друг друга и всех нюансов игры делает канадцев главными козырями «Сибири».
Зарплата в шестьдесят миллионов, в свою очередь, объясняется лимитом на набор легионеров. В условиях ограничения иностранцев до трех человек закономерно растут гонорары как у российских, так и иностранных хоккеистов.