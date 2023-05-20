atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Изображение материала

Почему канадцы получают в «Сибири» 60 миллионов? Объяснил эксперт

20 мая 2023, 13:10
Фото: Telegram-канал ХК «Сибирь»
Тревор Мерфи является самым результативным игроком клуба

Спортивный журналист объяснил рост гонораров для канадцев в ХК «Сибирь»

Новосибирский ХК «Сибирь» продлил контракты с нападающим и защитником из Канады Тейлором Беком и Тревором Мерфи. Они останутся в клубе до 2025 года и будут получать годовую зарплату в 60 миллионов . Причину столь высоких гонораров объяснил спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов.

В беседе с Сиб.фм эксперт отметил, что Тревор Мерфи является не только одним из самых результативных защитников Континентальной хоккейной лиги и игроков «Сибири», но и легионер с отличным знанием русского языка. Умение находить общий язык с партнерами по игре и приводит к отличным результатам и достойному уровню игры.

Кроме того, Тревор Мерфи отлично сработался с Тейлором Беком и уже долгое время играет с ним в одной бригаде большинства. Отличное понимание ими друг друга и всех нюансов игры делает канадцев главными козырями «Сибири».

Зарплата в шестьдесят миллионов, в свою очередь, объясняется лимитом на набор легионеров. В условиях ограничения иностранцев до трех человек закономерно растут гонорары как у российских, так и иностранных хоккеистов.

ХК «Сибирь» поднимет зарплату защитнику Тревору Мерфи до 60 млн рублей
Узнать подробнее
#Новосибирск#Спорт#Александр Ляхов#Хк сибирь#Хоккей
Подпишитесь
В Новосибирской области стали рассылать повестки на военные сборы
18 мая 05:42
Новосибирцам назвали города в Турции, куда лучше не ездить после выборов президента
16 мая 07:51
Отключения горячей воды 18 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц
17 мая 22:56
Роман с подчиненной мог стать причиной увольнения гендиректора «Вектор»
18 мая 03:11
Устали ждать: новосибирцы сами соорудили ступеньки на лестнице у Речного вокзала
18 мая 02:42
В Новосибирске построят 43-этажный небоскреб на улице Ипподромской
18 мая 04:00