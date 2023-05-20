Почему канадцы получают в «Сибири» 60 миллионов? Объяснил эксперт

В беседе с Сиб.фм эксперт отметил, что Тревор Мерфи является не только одним из самых результативных защитников Континентальной хоккейной лиги и игроков «Сибири», но и легионер с отличным знанием русского языка. Умение находить общий язык с партнерами по игре и приводит к отличным результатам и достойному уровню игры.