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В Новосибирской области женщина разгромила магазин и ударила ребенка

20 мая 2023, 15:04
Фото: 1MI
Женщина раскидала все продукты, а после этого ударила подростка в магазине в Каргате.
Женщина искала цветную капусту в морозильной камере магазина «Магнит» в Каргате, и уронила в холодильник линзу. На следующий день она пришла в магазина в поисках линзы, не нашла ее и устроила погром.

Сотрудники магазина в Каргате в ответ на претензии женщины принесли ей извинения, но ее это не устроило. Женщина была настроена решительно, и когда сотрудники магазина сказали ей, что не находили линзу в холодильнике, пришла в ярость и стала выкидывать товар из холодильника на пол. Об инциденте сообщает группа Вконтакте АСТ-54.

Продавцы магазина пытались успокоить женщину, но вместо этого она еще больше разозлилась и ударила находившуюся рядом девочку-подростка. Закончилось тем, что прибывшие сотрудники полиции забрали буйную посетительницу магазина. 46-летнюю женщину доставили в отдел полиции, где выяснили, что она нанесла повреждения еще двум покупательницам. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении и выдали женщине направление на судебно-медицинскую экспертизу. После ее прохождения будет принято решение о дальнейших действия в отношении задержанной.

В Новосибирске в торговый центрах открылись магазины одежды MAAG, DUB и Vilet
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Ушедшие из России Zara и Pull&Bear вернулись в торговые центры под новыми брендами Maag, Vilet и Dub.

#Ольга Храмушкина#Магазин#Скандал#Полиция#Происшествия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Каргат
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