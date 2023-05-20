Продавцы магазина пытались успокоить женщину, но вместо этого она еще больше разозлилась и ударила находившуюся рядом девочку-подростка. Закончилось тем, что прибывшие сотрудники полиции забрали буйную посетительницу магазина. 46-летнюю женщину доставили в отдел полиции, где выяснили, что она нанесла повреждения еще двум покупательницам. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении и выдали женщине направление на судебно-медицинскую экспертизу. После ее прохождения будет принято решение о дальнейших действия в отношении задержанной.