В ее сообщении прозвучала дата общего выпускного для всех школ города - он состоится 23 июня на Михайловской набережной, также в школах пройдут мероприятия по вручению аттестатов, графики мероприятий уже утверждены. Безопасность мероприятий будут обеспечивать сотрудники МВД, - доложила на аппаратном совещании Елена Кащенко.