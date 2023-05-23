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В Новосибирске объявили дату общего выпускного в 2023 году - он пройдет на набережной

23 мая 2023, 05:31
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Мероприятия по вручению аттестатов об общем и среднем образовании начнутся в Новосибирске 23 июня.
Впервые после пандемии в Новосибирске пройдет общий выпускной на Михайловской набережной.

Елена Кащенко замначальника департамента мэрии на аппаратном совещании рассказала, что впервые с допандемийных времен в Новосибирске организуют общий выпускной для школьников.

В ее сообщении прозвучала дата общего выпускного для всех школ города - он состоится 23 июня на Михайловской набережной, также в школах пройдут мероприятия по вручению аттестатов, графики мероприятий уже утверждены. Безопасность мероприятий будут обеспечивать сотрудники МВД, - доложила на аппаратном совещании Елена Кащенко.

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К выпускным во многих классах родители готовятся чуть ли не с сентября, иногда при этом возникают разногласия.

#Ольга Храмушкина#Дети#Школа#Выпускной#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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