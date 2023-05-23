Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Елена Кащенко замначальника департамента мэрии на аппаратном совещании рассказала, что впервые с допандемийных времен в Новосибирске организуют общий выпускной для школьников.
В ее сообщении прозвучала дата общего выпускного для всех школ города - он состоится 23 июня на Михайловской набережной, также в школах пройдут мероприятия по вручению аттестатов, графики мероприятий уже утверждены. Безопасность мероприятий будут обеспечивать сотрудники МВД, - доложила на аппаратном совещании Елена Кащенко.
К выпускным во многих классах родители готовятся чуть ли не с сентября, иногда при этом возникают разногласия.