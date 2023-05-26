В Новосибирске открыли «дверь» в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Проект был создан в рамках Дней культуры нашего региона. Жители разных городов могут заглянуть друг к другу в гости с помощью телемоста.
«Дверь в Новосибирск» расположена на набережной реки Мойки в культурной столице России, а в Новосибирске она установлена возле Краеведческого музея. Через экран можно видеть происходящее в двух городах в реальном времени.
Видео о портале в культурную столицу было опубликовано на странице правительства Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».