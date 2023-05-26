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В Новосибирске открыли «дверь» в Санкт-Петербург

26 мая 2023, 06:16
Фото: Правительство НСО
В Новосибирске появилась новая достопримечательность - «дверь в Санкт-Петербург», которую установили рядом с Краеведческим музеем. Сибиряки теперь могут пообщаться с жителями культурной столицы через специальный экран.

Проект был создан в рамках Дней культуры нашего региона. Жители разных городов могут заглянуть друг к другу в гости с помощью телемоста.

«Дверь в Новосибирск» расположена на набережной реки Мойки в культурной столице России, а в Новосибирске она установлена возле Краеведческого музея. Через экран можно видеть происходящее в двух городах в реальном времени.

Видео о портале в культурную столицу было опубликовано на странице правительства Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».

#Алина Шефер#Достопримечательность#Санкт-Петербург#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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