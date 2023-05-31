Более 60 объектов социальной инфраструктуры сдадут в Новосибирской области в 2023-ом

«В сфере жилищного строительства в регионе создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию достаточно высокие – никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Губернатором региона перед нами поставлена задача – параллельно со строительством жилья, создавать социальную инфраструктуру для жителей региона. В этом году мы максимально оперативно провели конкурсные процедуры на практически все новые объекты, сроки ввода которых 2023 и 2024 годы. Это позволит нам существенно сократить инвестиционный цикл строительства объектов, и иметь гарантии, что сроки ввода объектов будут соблюдены. Особенно это касается небольших зданий фельдшерско-акушерских пунктов. На данный момент отторгованы и заключены контракты на строительство более 50 ФАПов, возведение которых будет вестись в ближайшие два года, 35 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году», – отметил Алексей Колмаков.