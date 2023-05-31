atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Изображение материала

«Олени размотались»: жуткий затор возник на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

31 мая 2023, 03:29
Фото: atas.info
Пробка на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

В Новосибирске упавший на бок грузовик вызвал жуткую пробку на Сибиряков-Гвардейцев

Новосибирцы застряли в дикой пробке на улице Сибиряков-Гвардейцев утром 31 мая. Там небольшой грузовичок столкнулся с «Мерседесом» и завалился на бок.

Водители и пассажиры негодуют. Уже все опоздали на работу.

«Надо же было утром двум оленям размотаться»; «Все, можно уже не ехать на работу…на час опоздал, а скоро обед», - пишут пользователи 2ГИС.
Фото: 2ГИС

Жуткий затор растянулся с улицы Петухова, по всей длине Сибиряков-Гвардейцев до Площади Маркса. Такой пробки давно никто не видел.

«Уже много лет живу в этом районе и такого жуткого коллапса на моем веку не было. Люди штурмуют автобусы, не могут уехать. Все друг другу сигналят, не понимают, что происходит», - описала обстановку читательница Atas.info.
Фото: 2ГИС

Некоторые ушлые водители пытались объехать пробку по Ватутина и там тоже застряли из-за другого мелкого ДТП и ремонта проезжей части. Даже не могут попасть на Бугринский мост.

#Алина Шефер#Город#Пробка#ДТП#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирск не поедут: риэлторы о спаде цен на квартиры в Москве после атаки дронов
Вчера, 10:09
Командир батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся в Новосибирск из зоны СВО
Вчера, 02:26
Сибиряков шокировали бирки для русских на алкоголе в Турции
Вчера, 09:46
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
29 мая 05:27
В Новосибирске панно «Покорители Оби» не признали объектом культурного наследия
Вчера, 07:54
В Новосибирске запустят прямые рейсы на китайский остров Хайнань
Вчера, 01:23