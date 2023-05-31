«Олени размотались»: жуткий затор возник на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:32
Водители и пассажиры негодуют. Уже все опоздали на работу.
«Надо же было утром двум оленям размотаться»; «Все, можно уже не ехать на работу…на час опоздал, а скоро обед», - пишут пользователи 2ГИС.
Жуткий затор растянулся с улицы Петухова, по всей длине Сибиряков-Гвардейцев до Площади Маркса. Такой пробки давно никто не видел.
«Уже много лет живу в этом районе и такого жуткого коллапса на моем веку не было. Люди штурмуют автобусы, не могут уехать. Все друг другу сигналят, не понимают, что происходит», - описала обстановку читательница Atas.info.
Некоторые ушлые водители пытались объехать пробку по Ватутина и там тоже застряли из-за другого мелкого ДТП и ремонта проезжей части. Даже не могут попасть на Бугринский мост.