Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Официальное открытие Новосибирского филиала фонда прошло 30 мая, в открытии принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также представители новосибирского отделения Комитета семей воинов отечества, участники СВО и члены их семей, представители СМИ.
По словам губернатора, самое главное, чтобы в открывшемся центре решались все вопросы, и обратившийся за помощью человек не услышал фразы - это не входит в наши полномочия. Для этого в центре работают специалисты разных направлений - юристы, психологи, специалисты службы занятости, отдельные вопросы будут помогать решать сотрудники военкомата, специалисты медико-социальной службы.
Филиал фонда будет предоставлять широкий спектр услуг, сюда можно будет обратиться за помощью специалистов, за восстановлением документов, за оформлением реабилитационного сертификата. На данный момент к работе в филиале фонда прошли обучение 35 социальных координаторов, к концу года планируется закрыть 180 вакансий таких специалистов в центре.
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