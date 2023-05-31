По словам губернатора, самое главное, чтобы в открывшемся центре решались все вопросы, и обратившийся за помощью человек не услышал фразы - это не входит в наши полномочия. Для этого в центре работают специалисты разных направлений - юристы, психологи, специалисты службы занятости, отдельные вопросы будут помогать решать сотрудники военкомата, специалисты медико-социальной службы.