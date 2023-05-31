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В Новосибирске открылся филиал госфонда «Защитники Отечества» в помощь участникам СВО

31 мая 2023, 12:33
Фото: atas.info
Фонд "Защитники Отечества" открылся в Новосибирске
1 июня в Новосибирске на ул. Октябрьская 34 для всех откроет свои двери филиал государственного фонда «Защитники Отечества» — здесь будут решать все вопросы, связанные с помощью бойцам СВО и их семьям.

Официальное открытие Новосибирского филиала фонда прошло 30 мая, в открытии принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также представители новосибирского отделения Комитета семей воинов отечества, участники СВО и члены их семей, представители СМИ.

По словам губернатора, самое главное, чтобы в открывшемся центре решались все вопросы, и обратившийся за помощью человек не услышал фразы - это не входит в наши полномочия. Для этого в центре работают специалисты разных направлений - юристы, психологи, специалисты службы занятости, отдельные вопросы будут помогать решать сотрудники военкомата, специалисты медико-социальной службы.

Филиал фонда будет предоставлять широкий спектр услуг, сюда можно будет обратиться за помощью специалистов, за восстановлением документов, за оформлением реабилитационного сертификата. На данный момент к работе в филиале фонда прошли обучение 35 социальных координаторов, к концу года планируется закрыть 180 вакансий таких специалистов в центре.

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#Ольга Храмушкина
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