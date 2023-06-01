Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Министерство здравоохранения Новосибирской области в телеграм канале опровергло, что «в стране не хватает лекарств, и больным детям выдают дешевые неработающие заменители».
Действительно, существует определенный список лекарственных препаратов, по которому врачи выписывают рецепты в соответствии с законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Существует международное непатентованное наименование действующего вещества — МНН, в соответствии с которым по законодательству РФ врач выписывает рецепт. Также на основе МНН разными производителями разработаны разные препараты с разными торговыми наименованиями (ТН).
Часто бывает так, что конкретному человеку подходит препарат с определенным ТН, а врач может выписать рецепт только на дженерик с тем же МНН, но другим ТН. Как быть в этой ситуации — разъяснения Минздрава НСО.
Как пишет пресс-служба Минздрава НСО льготники могут получить любые, необходимые им лекарства, если заключение выдаст врачебная комиссия. Такое заключение выдается по результатам обследования. Для прохождения обследования необходимо лечь в стационар на несколько дней — врачи ведут наблюдение и документируют, какой препарат дает наилучший результат и не дает побочных эффектов. Таким образом, документировано фиксируется, что дженерики пациенту не подходят, и ему в виде исключения, предусмотренного в законе, выписывают именно тот препарат, который нужен.
В качестве примера, Минздрав НСО привел препарат «Симбикорт Турбухалер», который врачебные комиссии назначили 101 новосибирцу, несмотря на то, что в соответствии со списком выписывают другие препараты с МНН. Для таких случаев в регионе сформирован запас препаратов, например запас «Симбикорт Турбухалер» — более 600 упаковок, этого количества хватит примерно на полгода.
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