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Минздрав объяснил, как получить препарат, которого нет в списке дженериков

1 июня 2023, 07:50
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI
Можно получить препарат с нужным торговым наименованием, если дженерик по каким-то причинам не подходит.
Министерство здравоохранение Новосибирской области объяснило, как льготникам получить нужный препарат, если его нет в списке закупаемых препаратов: льготники могут получить любые необходимые им лекарства, если заключение выдаст врачебная комиссия.

Минздрав опроверг невозможность получения импортного лекарства по льготе

Министерство здравоохранения Новосибирской области в телеграм канале опровергло, что «в стране не хватает лекарств, и больным детям выдают дешевые неработающие заменители».

Действительно, существует определенный список лекарственных препаратов, по которому врачи выписывают рецепты в соответствии с законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Существует международное непатентованное наименование действующего вещества — МНН, в соответствии с которым по законодательству РФ врач выписывает рецепт. Также на основе МНН разными производителями разработаны разные препараты с разными торговыми наименованиями (ТН).

Часто бывает так, что конкретному человеку подходит препарат с определенным ТН, а врач может выписать рецепт только на дженерик с тем же МНН, но другим ТН. Как быть в этой ситуации — разъяснения Минздрава НСО.

Как льготнику получить нужно лекарство, которого нет в списке

Как пишет пресс-служба Минздрава НСО льготники могут получить любые, необходимые им лекарства, если заключение выдаст врачебная комиссия. Такое заключение выдается по результатам обследования. Для прохождения обследования необходимо лечь в стационар на несколько дней — врачи ведут наблюдение и документируют, какой препарат дает наилучший результат и не дает побочных эффектов. Таким образом, документировано фиксируется, что дженерики пациенту не подходят, и ему в виде исключения, предусмотренного в законе, выписывают именно тот препарат, который нужен.

В качестве примера, Минздрав НСО привел препарат «Симбикорт Турбухалер», который врачебные комиссии назначили 101 новосибирцу, несмотря на то, что в соответствии со списком выписывают другие препараты с МНН. Для таких случаев в регионе сформирован запас препаратов, например запас «Симбикорт Турбухалер» — более 600 упаковок, этого количества хватит примерно на полгода.

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#Ольга Храмушкина#Минздрав#Лекарства#Рецепт#Здравоохранение#Здоровье
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