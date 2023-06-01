Как пишет пресс-служба Минздрава НСО льготники могут получить любые, необходимые им лекарства, если заключение выдаст врачебная комиссия. Такое заключение выдается по результатам обследования. Для прохождения обследования необходимо лечь в стационар на несколько дней — врачи ведут наблюдение и документируют, какой препарат дает наилучший результат и не дает побочных эффектов. Таким образом, документировано фиксируется, что дженерики пациенту не подходят, и ему в виде исключения, предусмотренного в законе, выписывают именно тот препарат, который нужен.