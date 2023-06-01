Отключены 2 368 домов: где и как узнать, почему не дали горячую воду в Новосибирске

Так стало понятно, что в части домов на улице Петухова и Виктора Уса горячую воду не дали из-за выявленных дефектов. Их сейчас устраняют специалисты. В СГК регулярно предупреждают, что подачу водоснабжения могут задержать на сутки-двое.