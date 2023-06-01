Отключены 2 368 домов: где и как узнать, почему не дали горячую воду в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В редакцию Atas.info обратились жители дома по адресу Петухова 76, которые до сих пор не получили горячую воду. По графику и онлайн карте отключение длилось с 19 по 31 мая включительно.
Проверить, почему не дали горячую воду по плану можно на сайте «Мой Новосибирск». Нужно просто найти свой дом, на котором указан значок крана, кликнуть и прочитать информацию о причинах отключения.
Так стало понятно, что в части домов на улице Петухова и Виктора Уса горячую воду не дали из-за выявленных дефектов. Их сейчас устраняют специалисты. В СГК регулярно предупреждают, что подачу водоснабжения могут задержать на сутки-двое.
Также вода отсутствует несмотря на график, в некоторых домах в Ленинском районе. Так на Станиславского выявили дефект на трубопроводе 31 мая – его устранят до вечера 1 июня. Всего отключены от воды 2 358 домов.