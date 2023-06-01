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Отключены 2 368 домов: где и как узнать, почему не дали горячую воду в Новосибирске

1 июня 2023, 06:59
Фото: 1MI

В Новосибирске жителям Кировского района не включили горячую воду по графику

Нескольким многоэтажкам Кировского и Ленинского районов Новосибирска задержали подачу горячей воды. По графику СГК включить ее должны были 31 мая в полночь. Рассказываем, как узнать, почему не дали вовремя горячее водоснабжение.

В редакцию Atas.info обратились жители дома по адресу Петухова 76, которые до сих пор не получили горячую воду. По графику и онлайн карте отключение длилось с 19 по 31 мая включительно.

Проверить, почему не дали горячую воду по плану можно на сайте «Мой Новосибирск». Нужно просто найти свой дом, на котором указан значок крана, кликнуть и прочитать информацию о причинах отключения.

Так стало понятно, что в части домов на улице Петухова и Виктора Уса горячую воду не дали из-за выявленных дефектов. Их сейчас устраняют специалисты. В СГК регулярно предупреждают, что подачу водоснабжения могут задержать на сутки-двое.

Также вода отсутствует несмотря на график, в некоторых домах в Ленинском районе. Так на Станиславского выявили дефект на трубопроводе 31 мая – его устранят до вечера 1 июня. Всего отключены от воды 2 358 домов.

В Новосибирске отключат горячую воду в Ленинском и Калининском районах с 30 мая 2023
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#Алина Шефер#Горячая вода#Отключение#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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