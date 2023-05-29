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В Новосибирске отключат горячую воду в Ленинском и Калининском районах с 30 мая 2023

29 мая 2023, 01:49
Фото: 1MI
Горячую воду включат не раньше чем через неделю
В Ленинском и Калининском районах Новосибирска с 30 мая отключат в домах горячую воду, о чем говорится в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании.

Без горячей воды останутся жители домов в Ленинском районе, а именно водоснабжение отключат в зоне ТЭЦ-3 на улицах Волховской, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонной, Связистов, Троллейной и Троллейного жилмассива. Ознакомиться со всем перечнем можно по ссылке.

В СГК уточнили, что все работы по проверке трубопроводов начнут проводиться до 8 июня, но затем несколько дней специалисты будут устранять обнаруженные дефекты. Горячую воду отключат до 11 июня.

Также в зоне ТЭЦ-4 отключат улицы Тайгинскую, Курчатова, Красных Зорь, Рассветную, Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова и Гребенщикова. Завершить работы планируют до 7 июня.

#Эмилия Губарева#Вода#Горячая вода#Отключение#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#Общество#Город#Новосибирск
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