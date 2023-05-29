Без горячей воды останутся жители домов в Ленинском районе, а именно водоснабжение отключат в зоне ТЭЦ-3 на улицах Волховской, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонной, Связистов, Троллейной и Троллейного жилмассива. Ознакомиться со всем перечнем можно по ссылке.