Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
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Без горячей воды останутся жители домов в Ленинском районе, а именно водоснабжение отключат в зоне ТЭЦ-3 на улицах Волховской, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонной, Связистов, Троллейной и Троллейного жилмассива. Ознакомиться со всем перечнем можно по ссылке.
В СГК уточнили, что все работы по проверке трубопроводов начнут проводиться до 8 июня, но затем несколько дней специалисты будут устранять обнаруженные дефекты. Горячую воду отключат до 11 июня.
Также в зоне ТЭЦ-4 отключат улицы Тайгинскую, Курчатова, Красных Зорь, Рассветную, Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова и Гребенщикова. Завершить работы планируют до 7 июня.