Под Новосибирском на бок завалился синий трактор

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
«На дороге 50Н-2116 между Верх-Тулой и Ленинским столкнулись Toyota Corolla Ceres и трактор, завалившийся на правый бок», - сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Ничья», - пошутил Федор Щепоткин. «Жалко трактор», - написал Алексей Лешов. «Предположу, что колхозник решил повернуть», - считает Александр Кочнев.
На данный момент официальной информации от ведомств не поступало. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в пресс-службу управления ГИБДД по Новосибирской области с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.