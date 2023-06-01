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Published Сегодня, 09:15

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Под Новосибирском на бок завалился синий трактор

1 июня 2023, 09:15
Фото: ВК / АСТ-54
Погибших и пострадавших в ДТП нет

Под Новосибирском на бок завалился синий трактор

Под Новосибирском произошла необычная авария. В ДТП пострадал синий трактор.
«На дороге 50Н-2116 между Верх-Тулой и Ленинским столкнулись Toyota Corolla Ceres и трактор, завалившийся на правый бок», - сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Ничья», - пошутил Федор Щепоткин. «Жалко трактор», - написал Алексей Лешов. «Предположу, что колхозник решил повернуть», - считает Александр Кочнев.

На данный момент официальной информации от ведомств не поступало. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в пресс-службу управления ГИБДД по Новосибирской области с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Соцсети
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