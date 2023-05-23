Новосибирцам пришлось перевернуть упавший на бок громадный «Гелендваген»

Происшествие привлекло внимание новосибирцев. «Богатые дяди торопят себе жизнь. На этот раз повезло. Тише едешь – дальше будешь», - заметил Максим Зенцов. «Ничего страшного. Думаю, что оба в каске», - заявил Михаил Алехин. «Права купили, а ездить – нет», - написала Татьяна Александрова.