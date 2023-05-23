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Новосибирцам пришлось перевернуть упавший на бок громадный «Гелендваген»

23 мая 2023, 14:15
Фото: ВК / АСТ-54
Иномарку пришлось поставить на колеса

В Новосибирске перевернули упавший на бок громадный «Гелендваген»

В Новосибирске произошла авария. В результате нее перевернулся на бок Mercedes-Benz G-Class.
«На улице Кошурникова произошло серьезное ДТП. Водители Lexus и Mercedes-Benz G-Класс не поделили дорогу, в результате чего последний автомобиль оказался на боку», - сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

В результате аварии обе иномарки получили значительные повреждения. Чтобы добраться до пострадавших, «Гелендваген» пришлось переворачивать пожарным вместе с горожанами, оказавшимся на месте ДТП.

Происшествие привлекло внимание новосибирцев. «Богатые дяди торопят себе жизнь. На этот раз повезло. Тише едешь – дальше будешь», - заметил Максим Зенцов. «Ничего страшного. Думаю, что оба в каске», - заявил Михаил Алехин. «Права купили, а ездить – нет», - написала Татьяна Александрова. 

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Соцсети
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