Автоледи сбила 6-летнюю девочку в Новосибирске – ребенок в больнице с травмами

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По информации городской Госавтоинспекции, авария произошла у дома № 77 на улице Железнодорожной при повороте со стороны Нарымской. Ребенок пересекал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора.
На место происшествия прибыл наряд ДПС. Шестилетняя пострадавшая девочка была доставлена в больницу с травмами.
Напомним, в Новосибирской области погиб в ДТП 77-летний пенсионер на иномарке. Его задавил грузовик.