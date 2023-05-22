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Автоледи сбила 6-летнюю девочку в Новосибирске – ребенок в больнице с травмами

22 мая 2023, 09:40
Фото: ГИБДД НСО
6-летняя девочка попала в больницу после ДТП в Новосибирске

В Новосибирске женщина на Toyota сбила 6-летнюю девочку на светофоре

Женщина за рулем Toyota Corolla Spacio сбила шестилетнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске 22 мая. Об этом сообщает ГИБДД региона.

По информации городской Госавтоинспекции, авария произошла у дома № 77 на улице Железнодорожной при повороте со стороны Нарымской. Ребенок пересекал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора.

На место происшествия прибыл наряд ДПС. Шестилетняя пострадавшая девочка была доставлена в больницу с травмами.

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Напомним, в Новосибирской области погиб в ДТП 77-летний пенсионер на иномарке. Его задавил грузовик.

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#Алина Шефер#ДТП#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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