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Вошли без пароля: на Карла Маркса полиция нагрянула в подпольный игровой клуб

3 июня 2023, 05:42
Фото: 1MI
Полиция накрыла игровой клуб с 70 игровыми автоматами в Новосибирске
Незаконно работающий игровой клуб без вывесок накрыли на Карла Маркса в Новосибирске — полиция изъяла 70 игровых автоматов, 37 системных блоков и 38 мониторов.

Во время внепланового рейда полиции на проспекте Карла Маркса в Новосибирске был обнаружен незаконный игровой клуб, в котором находилось 20 человек, организаторы клуба не установлены. Имущество заведения конфисковано.

Ведутся следственные мероприятия, выясняются причастные к организации подпольного казино. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что заведение внешне никак не выделялось, вывеска отсутствовала, окна были плотно закрыты тканью, помещение внешне казалось неэксплуатируемым, вход в казино осуществлялся по паролю.

Следователи устанавливают, кто причастен к организации подпольного бизнеса. Сообщить о работе подпольных казино можно по телефону: 8-913-937-66-37.

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#Ольга Храмушкина#Казино#Полиция#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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