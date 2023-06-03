Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Во время внепланового рейда полиции на проспекте Карла Маркса в Новосибирске был обнаружен незаконный игровой клуб, в котором находилось 20 человек, организаторы клуба не установлены. Имущество заведения конфисковано.
Ведутся следственные мероприятия, выясняются причастные к организации подпольного казино. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что заведение внешне никак не выделялось, вывеска отсутствовала, окна были плотно закрыты тканью, помещение внешне казалось неэксплуатируемым, вход в казино осуществлялся по паролю.
Следователи устанавливают, кто причастен к организации подпольного бизнеса. Сообщить о работе подпольных казино можно по телефону: 8-913-937-66-37.
Бизнес-леди была поймана на организации подпольного казино в Новосибирске.