В Новосибирске батальон «Вега» ищет 27 новых бойцов

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По словам Панферова, с многими действующими бойцами батальона перезаключили контракты. Однако требуется пополнение из-за потерь и ранений, пишет BFM-Новосибирск.
Напомним, недавно стало известно о первом погибшем военном в составе элитной «Веги».
Командир заявил, что нужно набрать еще 27 бойцов до конца лета. Уже 14 человек вызвались вступить в «Вегу».
Также Панферов отметил, что набирают мужчин от 35 лет. В рядах приличный процент бизнесменов, есть депутаты и даже художник.