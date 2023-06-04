atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Изображение материала

В Новосибирске батальон «Вега» ищет 27 новых бойцов

4 июня 2023, 07:47
Фото: Заксобрание НСО
Комбат «Вега» Андрей Панферов из Новосибирска сообщил о нехватке 27 бойцов. Скоро начнется новый отбор в отряд.

По словам Панферова, с многими действующими бойцами батальона перезаключили контракты. Однако требуется пополнение из-за потерь и ранений, пишет BFM-Новосибирск.

Напомним, недавно стало известно о первом погибшем военном в составе элитной «Веги».

В Искитиме похоронили бойца батальона «Вега» Сергея Гордеева
Узнать подробнее

Командир заявил, что нужно набрать еще 27 бойцов до конца лета. Уже 14 человек вызвались вступить в «Вегу».

Также Панферов отметил, что набирают мужчин от 35 лет. В рядах приличный процент бизнесменов, есть депутаты и даже художник.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вега#Панферов
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
1 июня 02:32
Элитные прибрежные улицы Бердска заполонили гостиницы в частных домах
2 июня 07:01
Вошли без пароля: на Карла Маркса полиция нагрянула в подпольный игровой клуб
Вчера, 05:42
В Новосибирске школьника оставили без мышки на ГИА по информатике
Сегодня, 03:45
Жара +39 градусов нагрянула в Новосибирске: названы способы защиты от перегревов
Сегодня, 02:23
Глава ЧВК «Вагнер» планирует открыть в Новосибирске школу военных журналистов
Вчера, 16:16