atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

Изображение материала

В Новосибирске школьника оставили без мышки на ГИА по информатике

4 июня 2023, 03:45
Фото: 1MI
Школьника в Новосибирске оставили без мыши на ГИА по информатике
Ученику школы № 213 в Новосибирске пришлось сдавать экзамен по информатике без компьютерной мышки. Его мама пожаловалась представителям НИМРО.

Родительница рассказала, что детям пришлось использовать встроенный манипулятор, что было очень неудобно. Она переживает, что этот инцидент может сказаться на результатах ГИА ее сына.

Экзамен проходил 30 мая. Представитель НИМРО ответил матери выпускника, что уже ничего не исправить, остается только ждать результатов ГИА.

Он добавил, что ученику следовало сообщить об инциденте в день экзамена в соответствии с порядком проведения ГИА. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, будет проведена проверка экзаменационных пунктов.

Читайте также:
ОГЭ 2023 обществознание - результаты экзамена: где и когда можно узнать свою оценку
#Алина Шефер#Дети#Общество#Экзамены#ГИА#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
1 июня 02:32
Элитные прибрежные улицы Бердска заполонили гостиницы в частных домах
2 июня 07:01
В Новосибирске открыли новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»
2 июня 07:40
Писатель-публицист и блогер-самоучка: как ведут соцсети чиновники Новосибирска
1 июня 05:44
Новосибирский комбат «Вега» Панферов оценил вероятность второй волны мобилизации
2 июня 03:05
«Нас бы спасли ливни»: по Новосибирску ударит экстремальная жара — всю неделю +39°C
2 июня 07:25