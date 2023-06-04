В Новосибирске школьника оставили без мышки на ГИА по информатике

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Родительница рассказала, что детям пришлось использовать встроенный манипулятор, что было очень неудобно. Она переживает, что этот инцидент может сказаться на результатах ГИА ее сына.
Экзамен проходил 30 мая. Представитель НИМРО ответил матери выпускника, что уже ничего не исправить, остается только ждать результатов ГИА.
Он добавил, что ученику следовало сообщить об инциденте в день экзамена в соответствии с порядком проведения ГИА. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, будет проведена проверка экзаменационных пунктов.