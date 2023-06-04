В Новосибирске спасли тонувшую в котловане 37-летнюю женщину

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Сибирячка решила искупаться в жару в «смертельном» водоеме 3 июня. Сначала она спокойно плавала, но в какой-то момент начала тонуть.
Благо, возле котлована дежурили спасатели. Они заметили женщину и нырнули за ней. Им удалось ее вытащить на берег.
Напомним, ранее в МЧС предупреждали о том, что сейчас купаться опасно. Вода еще не прогрелась, могут возникнуть судороги, а это грозит утоплению. Плавать можно только в санкционированных местах, которые откроются после 15 июня.