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В Новосибирске спасли тонувшую в котловане 37-летнюю женщину

4 июня 2023, 08:10
Фото: 1MI
Женщина чуть не утонула в котловане Новосибирска
Женщину чуть не утонула в Юго-Западном котловане в Новосибирске. На ее спасения выезжали отряды МАСС.

Сибирячка решила искупаться в жару в «смертельном» водоеме 3 июня. Сначала она спокойно плавала, но в какой-то момент начала тонуть.

Благо, возле котлована дежурили спасатели. Они заметили женщину и нырнули за ней. Им удалось ее вытащить на берег.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали о том, что сейчас купаться опасно. Вода еще не прогрелась, могут возникнуть судороги, а это грозит утоплению. Плавать можно только в санкционированных местах, которые откроются после 15 июня.

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#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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