Описторхоз наступает: с начала года выявлено почти 1000 случаев заражения

С начала 2023 года в Новосибирской области зарегистрировали около 1370 случаев заражения гельминтами. В связи с широко распространенным употреблением в пищу пресноводной рыбы, чаще всего в Новосибирской области выявляют заражение описторхозом. В 2023 году описторхоз диагностирован у 985 человек, в том числе, заболевание выявлено у детей, которых 10% среди заболевших.