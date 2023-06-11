atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Изображение материала

Описторхоз наступает: с начала года выявлено почти 1000 случаев заражения

11 июня 2023, 06:44
Фото: Мария Рудакова / 1MI
Рыбалка остается популярной в Новосибирской области и зимой, и летом.

Названы самые распространенные паразиты в Новосибирской области

В Новосибирской области 1370 случаев заражения гельминтами разного рода выявили с начала года. В том числе, почти 1000 случаев описторхоза. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как избежать заражения.

С начала 2023 года в Новосибирской области зарегистрировали около 1370 случаев заражения гельминтами. В связи с широко распространенным употреблением в пищу пресноводной рыбы, чаще всего в Новосибирской области выявляют заражение описторхозом. В 2023 году описторхоз диагностирован у 985 человек, в том числе, заболевание выявлено у детей, которых 10% среди заболевших.

Роспотребнадзор рекомендовал снижать вероятность заражения описторхозом, промораживая выловленную или купленную пресноводную рыбу. По словам сотрудников Роспотребнадзора, нужно как минимум трое суток держать рыбу в морозилке и только потом готовить.

Также же широко распространено заражение острицами — энтеробиоз. Этим заболеванием чаще всего страдают дети, заражение часто происходит в летний период, у детей его выявляют во время осеннего медосмотра в дошкольных и школьных учреждениях.

Описторхоз стали в два раза чаще диагностировать в Новосибирске в 2023 году
Узнать подробнее

Статистика диагностики описторхоза показала, что заболевание в Новосибирской области с начала года выявляют в два раза чаще, чем раньше.

#Ольга Храмушкина#Заболевание#Дети#Роспотребнадзор#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Блогерка из Кыштовки набрала миллионы подписчиков на деревенском кринже
9 июня 04:44
Из-за паводка на Алтае перекрыты дороги: Бия и Катунь вышли из берегов
Вчера, 08:22
Жара возвращается в Новосибирск в конце длинных выходных
Вчера, 02:30
«Не скрываю своего возмущения!» — Травников о баннере с бойцом СВО на куче мусора
Сегодня, 03:17
Пьяный лихач за рулем уходил от преследования через детскую площадку
Сегодня, 02:37
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
8 июня 08:56