Описторхоз наступает: с начала года выявлено почти 1000 случаев заражения

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
С начала 2023 года в Новосибирской области зарегистрировали около 1370 случаев заражения гельминтами. В связи с широко распространенным употреблением в пищу пресноводной рыбы, чаще всего в Новосибирской области выявляют заражение описторхозом. В 2023 году описторхоз диагностирован у 985 человек, в том числе, заболевание выявлено у детей, которых 10% среди заболевших.
Роспотребнадзор рекомендовал снижать вероятность заражения описторхозом, промораживая выловленную или купленную пресноводную рыбу. По словам сотрудников Роспотребнадзора, нужно как минимум трое суток держать рыбу в морозилке и только потом готовить.
Также же широко распространено заражение острицами — энтеробиоз. Этим заболеванием чаще всего страдают дети, заражение часто происходит в летний период, у детей его выявляют во время осеннего медосмотра в дошкольных и школьных учреждениях.
Статистика диагностики описторхоза показала, что заболевание в Новосибирской области с начала года выявляют в два раза чаще, чем раньше.