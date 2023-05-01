Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 06:09
Речная рыба, купленная на местных рынках и недостаточно хорошо обработанная термически, становится основным источником заражения описторхозом, сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».
Рыба, которая является переносчиком паразитов, обитает на протяжении всего Обь-Иртышского бассейна. Больше всего случаев заражение диагностируется в Новосибирске, а также в Венгеровском и Куйбышевском районах Новосибирской области.
Специалисты считают, что обезопасить себя от заражения описторхозом можно, отказавшись от употребления рыбы семейства карповых. В Новосибирской области среди рыб этого семейства чаще всего попадается красноперка, лещ, карась, сазан, карп, елец, толстолобик. Если же употреблять эту рыбу в пищу, то она должна быть хорошо приготовлена, для этого ее нужно термически обрабатывать не менее 30 минут.
Сколько нужно готовить рыбу, чтобы не заразиться описторхозом, рассказали врачи.