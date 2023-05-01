Специалисты считают, что обезопасить себя от заражения описторхозом можно, отказавшись от употребления рыбы семейства карповых. В Новосибирской области среди рыб этого семейства чаще всего попадается красноперка, лещ, карась, сазан, карп, елец, толстолобик. Если же употреблять эту рыбу в пищу, то она должна быть хорошо приготовлена, для этого ее нужно термически обрабатывать не менее 30 минут.