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Описторхоз стали в два раза чаще диагностировать в Новосибирске в 2023 году

1 мая 2023, 04:47
Фото: Лузина Ольга / 1MI
Заражение описторхозом происходит при употреблении речной рыбы семейства карповых.
В Новосибирской области значительно ухудшилась ситуация с описторхозом — специалисты предупредили, что за первые четыре месяца этого года диагностировано в два раза больше случаев описторхоза, чем в прошлом году.

Речная рыба, купленная на местных рынках и недостаточно хорошо обработанная термически, становится основным источником заражения описторхозом, сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Рыба, которая является переносчиком паразитов, обитает на протяжении всего Обь-Иртышского бассейна. Больше всего случаев заражение диагностируется в Новосибирске, а также в Венгеровском и Куйбышевском районах Новосибирской области. 

Специалисты считают, что обезопасить себя от заражения описторхозом можно, отказавшись от употребления рыбы семейства карповых. В Новосибирской области среди рыб этого семейства чаще всего попадается красноперка, лещ, карась, сазан, карп, елец, толстолобик. Если же употреблять эту рыбу в пищу, то она должна быть хорошо приготовлена, для этого ее нужно термически обрабатывать не менее 30 минут.

Готовьте рыбу дольше: врачи рассказали, как не заразиться описторхозом в Новосибирске
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Сколько нужно готовить рыбу, чтобы не заразиться описторхозом, рассказали врачи.

#Ольга Храмушкина#Рыба#Рыбалка#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область#Венгеровский район
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