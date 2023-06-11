Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
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Updated Сегодня, 11:19
Новосибирцы, отправившиеся на Алтай на выходные, могут столкнуться с тем, что ряд дорог будут перекрыты. МЧС по Республике Алтай призывают при планировании маршрутов учитывать паводковую активность.
На 11 июня по данным МЧС критически высоким остается уровень воды в реке Бия возле села Кебезень, в Телецком озере у пос. Яйлю и села Артыбаш. Подтоплены дома в селах Балыкча, Иогач, Артыбаш и Усть-Пыжа. Затоплена центральная усадьба Алтайского заповедника у села Яйлю.
В случае обильных дождей ситуация в любой момент может ухудшиться. Уже сейчас вода в Катуни в районе водомерного поста в Чемале поднялась до отметки 6.88 метров, что на метр превышает отметку 2014 года, когда на Алтае произошло самое сильное за последние полвека наводнение.
На данный момент полностью перекрыта из-за подтопления трасса Артыбаш-Иогач, локальный режим ЧС введен В Улаганском районе, в селе Балыкча. Режим повышенной готовности введен в Турочакском, Чемальском, Майминском и Чойском районах.
Алтайгидрометцентр сообщает о высокой вероятности второй волны паводка в Алтайском крае в ближайшие дни. Уровень воды поднимется в реках Катунь и Обь в районе Сростков, Усть-Пристани и Барнаула. В течение недели паводковые воды дойдут до Новосибирска, увеличенный сброс воды через дамбу ГЭС может привести к затоплению дачных обществ по берегам Обского водохранилища.
Таяние снегов привело к мощному паводку на Алтае — Катунь и Бия вышли из берегов.