В случае обильных дождей ситуация в любой момент может ухудшиться. Уже сейчас вода в Катуни в районе водомерного поста в Чемале поднялась до отметки 6.88 метров, что на метр превышает отметку 2014 года, когда на Алтае произошло самое сильное за последние полвека наводнение.