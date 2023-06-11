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Шесть дней в неделю готовы работать две трети россиян за повышенную зарплату

11 июня 2023, 05:22
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Люди в России готовы работать больше за более высокую зарплату
Опрос о готовности работать шесть дней в неделю провел сервис «Авито Работа». Оказалось, что две три участников опроса не против шестого рабочего дня, при условии, что заработная плата при этом вырастет на 10-50%.

В опросе сайта «Авито Работа» приняли участие более 10 тысяч россиян экономически активного возраста, из них почти две трети сказали, что работали бы шесть дней в неделю, если бы дополнительный рабочий день им оплачивался в повышенном размере. Треть участников опроса были готовы работать шесть дней в неделю при условии, что зарплата будет на 10-30% выше, еще треть согласна на шестидневку при условии повышении заработной платы в 1,3-1,5 раз.

В отличие от них 23% участников опроса не готовы на шестой рабочий день ни за какую доплату.

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#Ольга Храмушкина#Зарплата#Работа#Общество#Экономика#Новосибирск#Россия#Новосибирская область
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