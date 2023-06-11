В опросе сайта «Авито Работа» приняли участие более 10 тысяч россиян экономически активного возраста, из них почти две трети сказали, что работали бы шесть дней в неделю, если бы дополнительный рабочий день им оплачивался в повышенном размере. Треть участников опроса были готовы работать шесть дней в неделю при условии, что зарплата будет на 10-30% выше, еще треть согласна на шестидневку при условии повышении заработной платы в 1,3-1,5 раз.