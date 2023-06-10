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В Новосибирске начал работу ТЦ «Грани»: смотрим, что внутри

10 июня 2023, 09:34
Фото: atas.info
Внутри торгового комплекса пока пустынно
На площади Маркса официально заработал новый торговый центр «Грани». Большинство помещений пока еще пустует, но первые магазины уже ждут покупателей

В субботу, 10 июня, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска заработал торговый центре «Грани». Из-за необычного внешнего вида он давно привлекал внимание горожан. Строительство было завершено в январе 2023, тогда владельцы говорили, что комплекс заработает в марте. Сообщалось, что на этажах организуют торговые площади ярмарочного типа и разместят заведения общепита.

Пока никаких кафе и ресторанов в торговом комплексе нет. На первом этаже работает салон сотовой связи, магазин по продаже турецких товаров и сладостей, пекарня. Второй этаж остается полностью пустым, на третьем работают точки по продаже одежды и нижнего белья.

Большинство торговых точек пока пустуетБольшинство торговых точек пока пустует
Большинство торговых точек пока пустует
Фото: atas.info
«Пока тут все очень пусто, стекла пыльные и грязные, но видно, что другие арендаторы тоже скоро готовятся заезжать. Ассортимент товаров из серии недорогого ширпотреба, как на барахолке», — рассказала редакции о своих ощущениях от посещения нового ТЦ жительница Новосибирска Татьяна Гурьева.

Последнее наблюдение вызывает легкое недоумение. Ранее мы рассказывали о том, что арендные ставки в «Гранях» заметно выше, чем в соседних торговых комплексах. И вряд ли при таких расценках имеет смыл торговать недорогим товаром, аналои которого представлены в семи ужей действующих ТЦ на главной площади Левобережья.

Новый ТЦ построен на месте 2-этажного торгового павильона, который работал здесь с 90-х годов. В числе владельцев ООО «Гранит», которому принадлежит ТЦ «Грани», люди, близкие к общественному фонду «Общее дело».

Похоже, что немногочисленные посетители пока заходят сюда из любопытстваПохоже, что немногочисленные посетители пока заходят сюда из любопытства
Похоже, что немногочисленные посетители пока заходят сюда из любопытства
Фото: atas.info

По данным системы СПАРК, ООО «Гранит» зарегистрировано еще в 1992 году, в качестве сферы деятельности компании указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 2022 год ООО «Гранит» закончило с чистым убытком немногим более 11 млн рублей. По интегральным показателям компании присвоен высокий индикатор риска.

23,05% компании принадлежит Евгению Тарасову, который так же является владельцем трети легендарного спортивно-профессионального клуба «Успех». Еще 23,04% «Гранита» владеет Сергей Трубников, президент регионального фонда «Общее дело» и директор спортивной школы по карате, которая зарегистрирована по одному адресу с клубом «Успех».

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#Торговля#ТЦ#Площадь Маркса#Город
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