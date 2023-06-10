В субботу, 10 июня, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска заработал торговый центре «Грани». Из-за необычного внешнего вида он давно привлекал внимание горожан. Строительство было завершено в январе 2023, тогда владельцы говорили, что комплекс заработает в марте. Сообщалось, что на этажах организуют торговые площади ярмарочного типа и разместят заведения общепита.