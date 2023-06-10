Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В субботу, 10 июня, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска заработал торговый центре «Грани». Из-за необычного внешнего вида он давно привлекал внимание горожан. Строительство было завершено в январе 2023, тогда владельцы говорили, что комплекс заработает в марте. Сообщалось, что на этажах организуют торговые площади ярмарочного типа и разместят заведения общепита.
Пока никаких кафе и ресторанов в торговом комплексе нет. На первом этаже работает салон сотовой связи, магазин по продаже турецких товаров и сладостей, пекарня. Второй этаж остается полностью пустым, на третьем работают точки по продаже одежды и нижнего белья.
«Пока тут все очень пусто, стекла пыльные и грязные, но видно, что другие арендаторы тоже скоро готовятся заезжать. Ассортимент товаров из серии недорогого ширпотреба, как на барахолке», — рассказала редакции о своих ощущениях от посещения нового ТЦ жительница Новосибирска Татьяна Гурьева.
Последнее наблюдение вызывает легкое недоумение. Ранее мы рассказывали о том, что арендные ставки в «Гранях» заметно выше, чем в соседних торговых комплексах. И вряд ли при таких расценках имеет смыл торговать недорогим товаром, аналои которого представлены в семи ужей действующих ТЦ на главной площади Левобережья.
Новый ТЦ построен на месте 2-этажного торгового павильона, который работал здесь с 90-х годов. В числе владельцев ООО «Гранит», которому принадлежит ТЦ «Грани», люди, близкие к общественному фонду «Общее дело».
По данным системы СПАРК, ООО «Гранит» зарегистрировано еще в 1992 году, в качестве сферы деятельности компании указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 2022 год ООО «Гранит» закончило с чистым убытком немногим более 11 млн рублей. По интегральным показателям компании присвоен высокий индикатор риска.
23,05% компании принадлежит Евгению Тарасову, который так же является владельцем трети легендарного спортивно-профессионального клуба «Успех». Еще 23,04% «Гранита» владеет Сергей Трубников, президент регионального фонда «Общее дело» и директор спортивной школы по карате, которая зарегистрирована по одному адресу с клубом «Успех».